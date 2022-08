Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny skasowane? W zwiastunie pada finał serialu - jaka prawda?

Fot. Materiały prasowe

Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny to serial oryginalny HBO Max, więc los jest niepewny, jak każdej produkcji oryginalnej tej platformy. Po emisji 7. odcinka widzowie od razu dostali teaser kolejnych. Pada tam jednak hasło: finał serialu. Czy to oznacza, że to kolejna ofiara prezesa Warner Bros. Discovery i serial dołącza do Batgirl i wielu innych tytułów?

Nowe Słodkie kłamstewka skasowane?

Jak donosi portal TV Line, który skontaktował się z HBO Max, otrzymał informację, że serial nie został skasowany. Finał serialu to jedynie błąd, który nie powinien się zdarzyć. Na ten moment nie podjęto żadnych decyzji o zakończeniu serialu. Nie jest jednak wykluczone, że biorąc pod uwagę kuriozalne decyzje WBD o wyrzucaniu treści HBO Max oraz zwolnieniu większości osób odpowiedzialnych za ich tworzenie w platformie, być może ostatecznie serial zakończy się na pierwszym sezonie.

Serial jednak można uznać za hit, bo oceny ma fenomenalne. Obecnie na Rotten Tomatoes można znaleźć 94% pozytywnych recenzji krytyków.

