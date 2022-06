Sługa narodu - kto zagra główną rolę w polskiej wersji ukraińskiego hitu? To nie Piotr Adamczyk

fot. materiały prasowe

Jak donosi portal wirtualnemedia.pl. Marcin Hycnar zagra główną rolę w serialu Sługa narodu opartym na ukraińskiej produkcji pod tym samym tytułem. Stała się ona słynna, bo obecny prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski grał tam główną rolę, zanim jeszcze został politykiem. Czytamy w raporcie portalu, że Hycnar został wybrany w trakcie wewnętrznego castingu.

Ujawniają też, że Sługa narodu ma już skompletowaną obsadę, ale Polsat jeszcze jej nie ujawnia. Wirtualnemedia.pl donoszą, że w najbliższym czasie mają ruszyć zdjęcia, a obecnie trwają prace przygotowawcze.

Docelowo Polsat chciałby emitować serial jesienią 2022 roku, ale najpierw trafi on do platformy Polsat Box Go. Jednak to tylko wstępne plany, bo jak tłumaczy dziennikarz, decyzja zostanie podjęta ,gdy serial będzie gotowy.

Sługa narodu - o czym jest serial?

W oryginalne bohaterem był zwyczajny nauczyciel, który został nakręcony jak narzekał na korupcję w kraju. Wideo stało się wiralem i pomoglo mu wygrać wybory prezydencie. Teraz musiał się zmierzyć z pełnym absurdów życiem polityka.