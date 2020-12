Small Dark Look - Jason Statham może zagrać w kontynuacji Wschodnich obietnic

materiały prasowe

Jason Statham prowadzi rozmowy w sprawie zagrania w filmie Small Dark Look. Jest to kontynuacja dramatu kryminalnego Davida Cronenberga Wschodnie obietnice z 2007 roku, którego akcja rozgrywa się w rosyjskim półświatku w Londynie. Historia z kontynuacji będzie rozgrywać się w tym samym świecie, co produkcja Cronenberga. Duński filmowiec Martin Zandvliet, który był nominowany do Oscara za najlepszy film zagraniczny za swój dramat Pole minowe został zatrudniony na stanowisko reżysera. Za scenariusz odpowiada twórca Peaky Blinders Steven Knight.





Wschodnie obietnice opowiadały o pielęgniarce, której pacjentka, młoda Rosjanka, zmarła w czasie porodu. Kobieta wplątuje się w poważne kłopoty, gdy odkrywa, że dziewczyna była prostytutką pracującą dla rosyjskiej mafii handlującej żywym towarem.