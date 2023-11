Smartfony z serii moto g są z nami już od dekady!

fot. Motorola

Reklama

W przypadku moto g, firmie Motorola udało się stworzyć jedną z najbardziej rozpoznawalnych serii smartfonów na rynku i przy okazji zmienić branżę mobilną. Urządzenia spod znaku moto g słyną z tego, że popularyzują innowacje i zwiększają dostępność technologii oraz rozwiązań znanych z urządzeń premium. W ciągu ostatnich 10 lat rodzina moto g zdobyła lojalną grupę użytkowników. Miliony z nich wybierają kolejne modele moto g, ponieważ uważają, że właśnie te smartfony są dla nich najlepsze.

fot. Motorola

Moto g – smartfon, który zmienił wszystko

Kiedy do sklepów trafiła pierwsza motorola moto g, klienci z mniej zasobnym portfelem mieli do wyboru praktycznie tylko dwie opcje, jeśli chodzi o wybór smartfona. Mogli kupić jeden z budżetowych modeli z wyraźnie gorszą specyfikacją lub wybrać bardziej wyrafinowane, ale starsze o co najmniej generację smartfony z półki premium.

Pierwszy moto g kierował się inną filozofią i był kompromisem łączącym oba światy. Wyróżniały go dobrej klasy parametry techniczne oraz innowacyjne podejście do wzornictwa. Moto g w 2013 roku miał czterordzeniowy procesor, 1 GB pamięci RAM i oferował wymienne obudowy, które pozwalały spersonalizować urządzenie. Smartfon popularyzował również ułatwiające obsługę gesty moto, dostępne wcześniej jedynie w droższych modelach marki Motorola.

fot. Motorola

Jeszcze więcej innowacji w moto g 4. generacji

Wprowadzenie na rynek moto g4 było kolejnym punktem zwrotnym dla całej serii. Z badań przeprowadzonych przez Motorolę wynikało, że dla posiadaczy smartfonów, ważne są określone funkcje odpowiadające poziomom cenowym poszczególnych urządzeń. Sprawdzono, jak rosną potrzeby konsumentów, jeśli chodzi o najnowsze technologie mobilne i w efekcie rodzina smartfonów moto g musiała się poszerzyć, aby dać ludziom większy wybór. Debiutował także Moto Maker dla moto g, a więc narzędzie pozwalające bardzo mocno personalizować wygląd smartfonów już na etapie ich zakupu. Użytkownicy dostali możliwość wyboru koloru tylnej oraz przedniej części obudowy, wygrawerowania napisu, czy dostosowania powitania po uruchomieniu telefonu.

Model moto g4 wyznaczył również nową ścieżkę rozwoju, ponieważ w swoim segmencie oferował coś, co obecnie jest standardem w praktycznie każdym smartfonie – po raz pierwszy w serii moto g pojawił się czytnik linii papilarnych. Kolejną ważną innowacją w moto g4 był aparat z PDAF – autofokusem z detekcją fazy. Pozwał on dużo szybciej złapać ostrość, znacznie poprawiając komfort robienia zdjęć. Wcześniej to rozwiązanie dostępne było wyłącznie dla użytkowników smartfonów Motorola klasy premium.

Moto g100 – 10. generacja z zapasem mocy na średniej półce

Smartfon motorola moto g100 powstał jako 10. generacja serii w 2021 roku i było to pierwsze urządzenie z rodziny moto g, w którym zadebiutował wydajny procesor Qualcomm Snapdragon serii 8 (konkretnie Snapdragon 870 5G) ze wsparciem dla komunikacji 5G. W moto g100 wyróżnikiem stała się także pojemna bateria oraz przełomowa platforma Ready For, która dała posiadaczom tego urządzenia możliwość podłączenia smartfona do zewnętrznego ekranu bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów.

fot. Motorola

Kolor roku Pantone trafia do moto g84 5G

Najnowsze urządzenie z rodziny to model moto g84 5G, który zadebiutował w Polsce we wrześniu tego roku. Czym się wyróżnia? Po raz pierwszy smartfon z serii moto g dostępny jest w pięknym i stylowym kolorze roku Pantone – Viva Magenta. Obudowa najnowszego średniaka nawiązuje zresztą do segmentu premium, gdyż wykończona jest elegancką oraz bardzo praktyczną skórą wegańską.

Kolejną innowacją jest debiut głównego aparatu łączącego optyczną stabilizację obrazu (OIS) oraz technologię UltraPixel – moto g84 5G po raz kolejny oferuje w przystępnej cenie nowoczesne i ważne dla użytkowników rozwiązania. Smartfon wyposażony został również w ekran wykonany w technologii pOLED, będący w stanie odwzorować głęboką czerń i mający praktycznie nieograniczony kontrast. W najnowszej serii g użytkownicy mogą także liczyć na wsparcie ze strony sztucznej inteligencji, która pomaga im wykonywać lepsze zdjęcia, ale też optymalizuje pracę smartfona.

fot. Motorola

Przyszłość rodziny moto g

W ciągu dekady, która minęła od debiutu pierwszego modelu moto g, Motorola może się pochwalić przeobrażeniem bardzo popularnych wśród konsumentów smartfonów ze średniej półki. Firma przewiduje, że urządzenia mobilne z tego segmentu będą zyskiwać na znaczeniu jako narzędzia do autoekspresji, a dzięki rosnącej mocy obliczeniowej, także jako przenośne komputery. Użytkownicy smartfonów z serii moto g mogą więc liczyć na to, że Motorola będzie w kolejnych generacjach dążyć do tworzenia jeszcze lepszych, popularyzujących ważne innowacje, ale przede wszystkim – konkurencyjnych produktów.

Motorola moto g