Smartwatche Samsung Galaxy Watch5 i Watch5 Pro w promocji cashback

fot. Samsung

Dla każdego kto planuje zakup inteligentnego smartwatcha z najnowszej serii Galaxy, Samsung przygotował wyjątkową promocję cashback. Decydując się na zakup jednego z wybranych modeli do 16 października, można otrzymać zwrot w wysokości:

– 400 PLN przy zakupie Galaxy Watch5 Pro

– 350 PLN przy zakupie Galaxy Watch5

Aby wziąć udział w promocji należy:

Kupić Smartwatch Galaxy Watch5 lub Galaxy Watch5 Pro w dniach od 3 października do 16 października 2022 u jednego z partnerów handlowych.

Wypełnić formularz rejestracyjny i załączyć do niego dowód zakupu, zdjęcia pudełka oraz wyciętego kodu kreskowego, do 23 października 2022 roku. Czekać na zwrot kwoty przewidzianej w promocji, który nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

Dostępność produktów Samsung Galaxy Watch5 i Galaxy Watch5 Pro oraz ich cena detaliczna zależą od indywidualnej oferty Partnerów Handlowych. Szczegółowe informacje oraz regulamin promocji znajdują się na stronie www.gw5zwrot.samsung.pl

fot. Samsung

Smartwatche Galaxy Watch5 i Galaxy Watch5 Pro

Samsung Galaxy Watch5 oraz Galaxy Watch5 Pro ułatwiają użytkownikom kształtowanie codziennych nawyków dbania o siebie dzięki monitorowaniu najważniejszych parametrów i intuicyjnym wskazówkom oraz innym zaawansowanym możliwościom. Galaxy Watch5 zyskał ulepszone funkcje, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie i dbanie o swój dobrostan.[1] Natomiast najnowszy Galaxy Watch5 Pro jest jak dotąd najtrwalszym i najbardziej funkcjonalnym zegarkiem Galaxy.

Zaawansowany monitoring w trosce o lepsze samopoczucie

Chcąc lepiej poznać i wspierać działania użytkowników mające na celu poprawę zdrowia i samopoczucia, Samsung zaimplementował w najnowszych smartwatchach Galaxy szczegółowe opcje monitorowania i praktyczne wskazówki, które mają sprzyjać realizacji założonych przez użytkowników celów. Galaxy Watch5 wyposażony został w zestaw czujników: optyczny czujnik tętna, miernik aktywności elektrycznej serca i czujnik impedancji bioelektrycznej. Kombinacja tych odczytów pozwala monitorować tętno, poziom natlenienia krwi, a nawet poziom stresu.[2] Użytkownik w dowolnej chwili i dowolnym miejscu może dowiedzieć się o stanie swojego serca, monitorując ciśnienie krwi[3] i EKG[4] [5].

Holistyczne podejście do dbania o siebie

Stworzony z myślą o codziennych potrzebach, smartwatch Galaxy Watch5 dostarcza informacji wykraczających poza sferę dbania o kondycję i regenerację. Dzięki możliwości pomiaru składu tkankowego ciała[6] ,Galaxy Watch5 daje dostęp do istotnych informacji, dodatkowo ułatwiając użytkownikowi wyznaczanie celów i monitorowanie postępów na przykład podczas spersonalizowanych treningów. W porze odpoczynku zegarek Galaxy Watch5 nadal monitoruje stan organizmu, a po intensywnym treningu[7] pokazuje tętno i podpowiada, jak uzupełnić płyny[8].

Galaxy Watch5

Pełnowartościowy nocny odpoczynek jest ważny dla dobrego samopoczucia, więc Galaxy Watch5 wspomaga użytkowników w dbaniu o jakościowy sen.[9] Funkcja monitorowania snu rejestruje jego etapy, natlenienie krwi i zaburzenia takie, jak chrapanie.[10] Dodatkowo, Galaxy Watch5 łączy się z systemem aplikacji SmartThings, co pozwala sterować z poziomu zegarka skonfigurowanymi urządzeniami, takimi jak oświetlenie i telewizor, by użytkownikowi spało się jak najlepiej.[11] Do bezpieczeństwa przyczynia się udoskonalona funkcja wykrywania upadku i alarmowania o tym bliskich.[12]

Aby zapewnić użytkownikom jak najlepsze wrażenia z użytkowania, Galaxy Watch5 został wyposażony w 13% większy akumulator[13]. Galaxy Watch5 zyskał również dodatkową warstwę ochronną – jako pierwszy zegarek Galaxy, wyposażony został w wyświetlacz ze szkłem szafirowym, które jest o 60% twardsze od zwykłego szkła, co zapewnia dodatkową odporność w codziennym użytkowaniu. Już wkrótce w zegarku pojawią się Mapy Google [14]nie wymagające łączności ze smartfonem[15]. Miłośnicy muzyki docenią aktualizacje obejmujące nowe aplikacje, takie jak SoundCloud i Deezer[16]. Ponadto, interfejs One UI Watch4.5 ułatwia pisanie, nawiązywania połączeń i zawiera wiele nowych funkcji ułatwień dostępu, które sprawiają, że zegarek Galaxy jest bardziej intuicyjny.

Zegarek Galaxy Watch5 Pro – więcej funkcji i większa trwałość dla entuzjastów aktywności na świeżym powietrzu

Galaxy Watch5 Pro jest najnowszym modelem w rodzinie zegarków Galaxy, który powstał z myślą o amatorach plenerowych aktywności. Od turystyki pieszej po rowerową i nie tylko, Galaxy Watch5 Pro jest gotowy na wyzwania, m.in. dzięki najwyższej jakości materiałom, z których został wykonany. Zegarek jest chroniony udoskonalonym szkłem szafirowym – twardym i odpornym na zużycie – a jego tytanowa obudowa jest pięciokrotnie trwalsza[17] i chroni wyświetlacz dzięki wystającej ramce. Galaxy Watch5 Pro jest również wyposażony w zupełnie nowy pasek sportowy z klamrą[18] – wytrzymały, elegancki i ergonomiczny.

Galaxy Watch5 Pro

Zaprojektowany z myślą o plenerowych zastosowaniach, Galaxy Watch5 Pro zyskał pojemny, 60% większy niż w przypadku Galaxy Watch4, akumulator, który sprawdzi się na dłuższych trasach. Galaxy Watch5 Pro, jako pierwszy smartwatch Galaxy, został wyposażony w funkcję wymiany danych systemu GPS. Można rejestrować trasy i udostępniać je znajomym w aplikacji Samsung Health z obsługą planowania tras lub pobierać mapy tras pieszych i rowerowych przed planowaną wyprawą.[19] Głosowe, intuicyjne wskazówki kierunkowe pozwalają utrzymać wzrok na trasie podczas marszu lub jazdy[20]. Po dotarciu do celu Galaxy Watch5 Pro doprowadzi użytkownika z powrotem do domu po tej samej trasie[21].

[1] Galaxy Watch5 musi zostać sparowany z telefonem Samsung Galaxy z systemem Android 8.0 i min. 1,5 GB pamięci RAM.

[2] Są one przeznaczone wyłącznie do ogólnych celów fitness i dbałości o kondycję. Nie są przeznaczone do wykrywania, diagnozowania lub leczenia jakichkolwiek schorzeń. Dostępność tych funkcji zależy od rynku i specyfikacji urządzenia.

[3] Funkcja pomiaru ciśnienia krwi nie jest przeznaczona do stosowania w diagnostyce chorób lub innych stanów, ani w leczeniu, łagodzeniu, leczeniu lub zapobieganiu chorobom.

[4] Funkcja EKG nie jest przeznaczona dla użytkowników w wieku poniżej 22 lat i nie ma na celu zastąpienia tradycyjnych metod diagnozowania lub leczenia.

[5] Funkcjonalność pomiaru ciśnienia krwi i EKG zależy od rynku. Ze względu na ograniczenia rynkowe w uzyskiwaniu zatwierdzenia lub rejestracji wyrobów medycznych, funkcje pomiaru ciśnienia krwi i EKG działają tylko w zegarkach i smartfonach zakupionych na rynkach, na których dostępny jest serwis (jednak w innych krajach serwis może być ograniczony). Dodatkowe informacje o serwisie w poszczególnych krajach są dostępne na stronie https://www.samsung.com/apps/samsung-health-monitor.

[6] Produkt przeznaczony wyłącznie do ogólnych celów fitness i dbałości o kondycję. Produkt nie jest przeznaczony do wykrywania, diagnozy ani leczenia żadnych problemów medycznych ani chorób. Pomiary są wykonywane tylko do Twojej wiadomości. Skonsultuj się z lekarzem, aby uzyskać porady. Funkcja pomiaru składu ciała jest wspierana tylko przez smartwatche z serii Samsung Galaxy Watch4 i wprowadzone później modele Galaxy Watch.

[7] By rozpocząć pomiar, należy wybrać rodzaj ćwiczenia przed przystąpieniem do niego.

[8] Można na przykład wybrać „bieganie”, a następnie biec z prędkością co najmniej 5 km/h na odcinku nie krótszym niż 2,5 km. Tylko do biegu na świeżym powietrzu.

[9] Funkcje wspomagania snu są przeznaczone wyłącznie do ogólnych celów fitness i poprawy kondycji. Nie zostały przewidziane do wykrywania, diagnozowania lub leczenia jakichkolwiek schorzeń lub zaburzeń snu.

[10] By zarejestrować epizod chrapania, należy mieć założony zegarek, a na stabilnej powierzchni w pobliżu głowy (takiej jak szafka nocna) powinien leżeć smartfon skierowany dolną częścią w stronę użytkownika.

[11] Wymagane aplikacje mobilne Samsung Clock (wersja 12.1.10.5 lub nowsza), Samsung SmartThings (wersja 1.7.59.23 lub nowsza) i SmartThings Framework (wersja 1.4.1 lub nowsza). Funkcja dostępna w inteligentnych urządzeniach zarejestrowanych w [centrali] SmartThings.

[12] Do wysłania alarmu potrzebne jest połączenie sieciowe. Na dokładność wskazań systemu GPS mogą wpływać przeszkody ekranujące sygnał satelitarny, takie jak budynki.

[13] W porównaniu do pojemności akumulatora w zegarku Galaxy Watch4.

[14] Wymagane jest połączenie sieciowe.

[15] Dostępność aplikacji zależy od rynku, dystrybutora i specyfikacji urządzenia. W przypadku niektórych aplikacji mogą obowiązywać opłaty abonamentowe.

[16] Dostępność aplikacji zależy od rynku, dystrybutora i specyfikacji urządzenia. W przypadku niektórych aplikacji mogą obowiązywać opłaty abonamentowe.

[17] W porównaniu z trwałością zegarka Galaxy Watch4.

[18] Zegarka i opaski nie należy przechowywać w pobliżu źródeł pól magnetycznych. Karty z paskiem magnetycznym (np. kredytowe, telefoniczne, bankowe, karty pokładowe) mogą zostać uszkodzone przez pola magnetyczne.

[19] Wymagana aplikacja Samsung Health w wersji 6.22.1 lub nowszej. Wymagany telefon Samsung Galaxy z systemem Android 8.0 i min. 1,5 GB pamięci RAM.

[20] Pod warunkiem, że plik trasy w formacie GPX jest przeznaczony dla turystyki pieszej i rowerowej, a trasa została ustawiona w aplikacji Samsung Health.

[21] Ta funkcja musi być włączona w aplikacji Samsung Health, by możliwe było uprawianie turystyki pieszej lub rowerowej.