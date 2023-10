Śnięty Mikołaj - zwiastun 2. sezonu przywraca magię Świąt

foto. Disney+

Reklama

Zbliża się sezon świąteczny, a to oznacza premiery produkcji opatrzonych w tym klimacie. Wśród nich powróci produkcja Disney+ - Śnięty Mikołaj - serial z Timem Allenem w roli głównej. Tym razem, Scott Calvin zajmie się rodzinnym interesem, opartym na wizerunku tytułowego Świętego. Nie będzie to jednak proste zadanie, co pokazuje najnowszy zwiastun. Zobaczcie sami.

Śnięty Mikołaj: sezon 2. - zwiastun

Śnięty Mikołaj: sezon 2. - fabuła, obsada

Oto oficjalny opis fabuły od Disney+:

Rodzina Calvinów powraca na Biegun Północny, a Scott (Allen) kontynuuje swoją rolę Świętego Mikołaja po tym, jak jego plany emerytalne pokrzyżował brak następcy. Teraz, kiedy Scott i jego rodzina uratowali Boże Narodzenie, mężczyzna skupia się na szkoleniu swojego syna, aby przejął "rodzinny biznes" - czyli rolę Świętego Mikołaja.

Obsada z poprzedniego sezonu Śniętego Mikołaja powraca - w serialu ponownie zobaczymy Allena, Elizabeth Mitchell, Austina Kane'a, Elizabeth Allen-Dick, Devina Brighta, Gabriela "Fluffy" Iglesiasa oraz Ericka Stonestreet.

Śnięty Mikołaj - premiera 2. sezonu już 8 listopada. Odcinki będą dostępne na Disney+.