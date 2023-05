Sok z żuka 2 - Michael Keaton za stary do tej roli? Danny Elfman broni sequela

Geffen Company

Gdy ogłoszono, że powstaje Sok z żuka 2, wielu zaczęło narzekać, że to nie będzie to samo, bo Michael Keaton jest już za stary do tej roli. W końcu od jedynki minęło 35 lat. Czy ten sceptycyzm widzów jest uzasadniony? Z tym nie zgadza się Danny Elfman, kompozytor filmu Sok z żuka, który również będzie pracować przy sequelu.

Sok z żuka 2 - Michael Keaton za stary?

W rozmowie z Deadline tak skomentował sprawę Danny Elfman.

- On nawet nie będzie wyglądać jakoś szczególnie inaczej. To jest całe piękno w charakteryzacji Bettlejuice'a. On już w jedynce wyglądał jakby miał 150 lat.

Wiemy, że sequel oficjalnie powstaje, bo Warner Bros. to potwierdziło. Za kamerą powróci twórca pierwszej części Tim Burton. W obsadzie ma powrócić też Winona Ryder. W plotkach mówiono, że jej córkę zagra Jenna Ortega, z którą Burton współpracował przy hitowym serialu platformy streamingowej Netflix pod tytułem Wednesday.

Sok z żuka 2 - na razie nie wiadomo, kiedy ruszą prace i kiedy będzie premiera.