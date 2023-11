Sok z żuka 2 - produkcja została wznowiona. Film jednak uniknie opóźnienia?

Źródło: materiały prasowe

Skoro temat strajków wreszcie został zakończony, przyszedł czas na powrót produkcji wielu projektów filmowych. Wśród nich jest Sok z żuka 2, nad którym ostatnio ciążyła groźba przesunięcia daty premiery. Wszystko wskazuje na to, że film jednak nie zostanie opóźniony o rok.

Sok z żuka 2 znów powstaje

WBZ News raportuje, że obsada i ekipa Soku z żuka 2 powróciła do Melrose, aby dokończyć zdjęcia.

- W ciągu ostatnich kilku dni, wiele przecznic niedaleko skrzyżowania ulic West Emerson i Charles zostało przystrojonych w halloweenowe dekoracje. Ekipa produkcyjna przejęła okolicę. Zdjęcia potrwają co najmniej do piątku. To jest ta sama dzielnica, w której latem kręcono Sok z żuka 2, dopóki strajk SAG-AFTRA nie wstrzymał produkcji.

Wszystko wskazuje na to, że obawy Warner Bros. były niesłuszne, a film faktycznie zadebiutuje we wrześniu 2024 roku.

Sok z żuka 2 - co wiadomo o filmie?

Za reżyserię ponownie odpowiada Tim Burton. W filmie pojawią się zarówno stare, jak i nowe twarze. Powracają Michael Keaton, Winona Ryder oraz Catherine O'Hara. Do obsady dołączyli: Jenna Ortega, Willem Dafoe, Justin Theroux i Monica Bellucci.

Film został opisany przez Harisa Zambarloukosa jako "historia rodzinna", ponieważ podejmuje problematykę tego, jak zawiłe są więzi międzyludzkie w rodzinie Deetzów. Z kolei Burton zdradził, że tworząc ten film, "wrócił do podstaw", a mianowicie do pracy z dobrymi ludźmi, aktorami i marionetkami.