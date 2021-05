Solos - zwiastun serialu Amazona z gwiazdorską obsadą

Jason Laveris / Amazon Video Prime

Solos to serialowa antologia od platformy Amazon Prime Video. Twórcą projektu jest David Weil (Hunters). Sezon będzie się składać z 7 odcinków, które skupią się na poszczególnych postaciach i ich historiach. Zgłębią dziwne, piękne, poruszające, przezabawne i cudowne prawdy o tym, co to znaczy być człowiekiem. Obejmują teraźniejszość i przyszłość pokazując, że nawet w najbardziej odosobnionych chwilach wszyscy jesteśmy połączeni ludzkimi doświadczeniami.

Serial posiada gwiazdorską obsadę. W poszczególnych odcinkach wystąpią Anne Hathaway, Nicole Beharie, Helen Mirren, Uzo Aduba, Anthony Mackie, Constance Wu, Dan Stevens i Morgan Freeman.

Solos - zwiastun

Solos

W opisach poszczególnych odcinków możemy przeczytać:

Odcinek 1 - LEAH

Genialna fizyk mająca obsesję na punkcie podróżowania w czasie odkrywa coś, co staje jej na drodze do jej epickiego przełomu.

Odcinek 2 - TOM

Gdy Tom dowiaduje się, że jego czas na Ziemi się kończy, kupuje nowy, kontrowersyjny produkt dla swojej rodziny.

Odcinek 3 - PEG

Przemierzając kosmos podczas swojej tajemniczej podróży do najdalszych zakątków wszechświata, Peg opowiada o wydarzeniach z całego życia, które doprowadziły ją do tej chwili.

Odcinek 4 - SASHA

Dwadzieścia lat po tym, jak globalne wydarzenie zmusiło świat do zamknięcia się, Sasha próbuje przechytrzyć swój inteligentny dom, który, jak się obawia, może manipulować nią do jego opuszczenia.

Odcinek 4 - JENNY

Jenny siedzi w poczekalni od denerwująco długiego czasu. Kiedy zdaje sobie sprawę, że brakuje jej fragmentów pamięci, Jenny próbuje rozwikłać fatalne wydarzenia, które doprowadziły ją do tej wyjątkowej poczekalni.

Odcinek 6 - NERA

Po zastosowaniu w niedalekiej przyszłości terapii niepłodności, Nera jest początkowo podekscytowana narodzinami swojego dziecka. Ale szybko odkrywa, że ​​jest coś niezwykłego w jej synu.

Odcinek 7 - STUART

Młody człowiek Otto szuka starszego mężczyzny, Stuarta, który prawdopodobnie cierpi na demencję. Otto zapewnia Stuartowi sposób na odzyskanie pamięci: implanty pamięci, które Otto nabył na czarnym rynku. Ale gdy pamięć Stuarta powraca, zaczynamy kwestionować motywy Otto i ostatecznie odkrywamy szokującą prawdę o tożsamości Stuarta - prawdę, która odbija się echem we wszystkich siedmiu historiach z serii.

Solos - premiera 21 maja na Amazon Prime Video.