Sonic trafi na samochody Tesla

źródło: SEGA

Samochody zazwyczaj kojarzą się z branżą gamingową w kontekście wykorzystania ich takich seriach Forza Horizon 5 czy Need for Speed. Elon Musk twierdzi jednak, że nowoczesne auta mogą sprawdzić się także w roli pełnoprawnej platformy gamingowej. Najlepszym dowodem na to jest usługa Tesla Arcade, która pozwala odpalić za pośrednictwem systemu infotainment takie gry jak Cuphead, Fallout Shelter czy Stardew Valley.

Jak się okazuje, już wkrótce do tego grona dołączy kolejna znana produkcja. Sega porozumiała się z Teslą w sprawie udostępnienia dla systemu Tesla Arcade gry Sonic the Hedgehog. Tytuł ten trafi do posiadaczy wszystkich modeli Tesli, choć na razie nie zdradzono, kiedy do tego dojdzie.

O debiucie nowej produkcji poinformował sam Elon Musk za pośrednictwem swojego konta twitterowego:

Mimo iż tryb gamingowy w Tesli to jedynie dodatek, który ma uprzyjemnić podróż w trakcie postoju, Musk widzi w nim narzędzie o ogromnym potencjale. Według niego nowy Model S z układem od AMD na pokładzie dysponuje wystarczającą mocą obliczeniową, aby odpalić gry klasy AAA. Elon zapowiedział, że posiadacze tych aut będą mogli zagrać w takie tytuły jak Wiedźmin 3: Dziki Gon czy Cyberpunk 2077, niestety na razie nie udało się spełnić tej obietnicy.

