Sony chce przenieść popularne franczyzy z PlayStation na smartfony

Źródło: Pixabay

Przedstawiciele PlayStation traktują dziś rynek mobilny po macoszemu. Widać to zwłaszcza wtedy, kiedy porównamy zaangażowanie japońskiej korporacji do działań prowadzonych przez bezpośrednich konkurentów, Microsoft oraz Nintendo. Jednak w najbliższych miesiącach nastawienie zespołu PlayStation do tego sektora gospodarki może ulec zmianie. Serwis Eurogamer dotarł do informacji, które sugerują zwiększenie udziału Sony w rynku mobilnym.

Redaktorzy portalu dostrzegli, że korporacja poszukuje pracownika do PlayStation Studios, który miałby zająć się przeniesieniem najbardziej popularnych franczyz PlayStation na smartfony oraz tablety. Co prawda Sony ma już na swoim koncie jedną produkcję tego typu, Uncharted: Fortune Hunter, ale była to prosta, niszowa gra, która nie odniosła sukcesu porównywalnego do mobilnego Fortnite'a czy Pokemon Go.

Rola nowego pracownika najprawdopodobniej nie ograniczy się do okazjonalnej pracy nad tak prostymi tytułami. Zgodnie z zapisami zawartymi w ogłoszeniu o pracę Head of Mobile ma opracować 3-5-letnią strategię rozwoju marki w nowym środowisku programistycznym.

Warto zauważyć, że nie będzie to pierwsze poważne podejście Sony do podboju rynku mobilnego. Już w 2011 roku firma wypuściła telefon Xperia Play, który miał być przenośną konsolą z Androidem. Niestety, projekt ten nie przyjął się na szeroką skalę i dopiero od momentu debiutu Razera Phone branża smartfonowa ponownie zaczęła na poważnie interesować się produkcją gamingowych urządzeń.