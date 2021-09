Sony oficjalnie nazwało swoje uniwersum tworzone wokół postaci ze świata Pajączka

fot. Marvel

Spider-Verse - do tej pory w ten sposób fani określali filmy Marvela tworzone przez Sony, które nie znajdują się w Kinowym Uniwersum Marvela, a tworzą własny świat wokół postaci znanych ze Spider-Mana. Przypomnijmy, że prawa do postaci związanych z Pajączkiem należą do wytwórni Sony, a pojawianie się Spider-Mana w MCU związane jest ze specjalnie zawartą umową umożliwiającą występy Petera Parkera u boku herosów Marvel Studios.

Wcześniej stosowano też nazwę Sony Pictures Universe of Marvel Characters, a w skład uniwersum wchodzą Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Daleko od domu, Venom oraz wyczekujące swoich premier Venom 2: Carnage, Morbius i Spider-Man: Bez drogi do domu. Sony w planach ma oczywiście kolejne produkcje, które są w fazie rozwoju, ale portal Screenrant informuje o zmienionej nazwie tworzonego przez studio uniwersum. Oficjalną nazwą jest teraz Sony's Spider-Man Universe. Informację ujawniono podczas tegorocznego CinemaCon.

Sony

To oczywiście budzi spekulacje, czy jest szansa na pojawienie się Spider-Mana w filmach o Venomie i odwrotnie. Na odpowiedzi na te pytania przyjdzie nam poczekać.