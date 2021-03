Sony zaprezentowało nowe kontrolery do PSVR

Źródło: SIE

W dniu debiutu PS5 mogło wydawać się, że Sony porzuciło pomysł rozwijania technologii wirtualnej rzeczywistości. Konsola nie ma złącza pozwalającego na bezpośrednie podpięcie gogli PSVR, a podczas premiery nowej generacji nie ujawniono ich następcy. Jednak 23 lutego Hideaki Nishini oficjalnie oznajmił, że wciąż trwają prace nad odświeżeniem gogli PSVR przystosowanych do współpracy z PS5.

Poinformowano nas, że PSVR 2 przejdzie szereg usprawnień: zaoferuje m.in. wyższą rozdzielczość obrazu oraz szersze kąty widzenia, ponadto lepiej poradzi sobie ze śledzeniem ruchu użytkowników. Teraz dowiedzieliśmy się, jak będą wyglądały kontrolery VR drugiej generacji. Sony porzuca klasyczne różdżki na rzecz urządzeń przywodzących na myśl krzyżówkę padów od Oculusa oraz Valve. Ale nie tylko nietypowy kształt powinien zwrócić uwagę potencjalnych odbiorców tego gadżetu, najciekawsze jest to, co kontrolery skrywają pod obudową.

Inżynierowie Sony zaprojektowali je w taki sposób, aby w pełni odwzorowywały wrażenie korzystania z DualSensów do PS5. Znajdziemy w nich zatem adaptacyjne spusty oraz ulepszony system haptyczny. Nie zabrakło tu także systemu śledzenia położenia palców podobnego do tego, jaki zastosowano w kontrolerach do gogli Valve Index. Zmodyfikowano również system śledzenia położenia dłoni – czujniki zintegrowano bezpośrednio z goglami oraz pierścieniem na spodzie kontrolerów. Dzięki temu do korzystania z PSVR 2 nie będziemy potrzebowali kamery.

Sony PSVR 2 - kontrolery

Wszystkie wymienione usprawnienia mają jeden cel. Sprawić, aby korzystanie z padów było wygodniejsze i prostsze niż obsługa wirtualnej rzeczywistości za pośrednictwem różdżek.

Największą niewiadomą pozostaje data debiutu tego sprzętu. Prototypowe modele odświeżonych kontrolerów VR jeszcze nie trafiły do deweloperów, a z dotychczasowych zapowiedzi wynika, że nowa generacja gogli wirtualnej rzeczywistości dla PS5 na pewno nie trafi do dystrybucji w 2021 roku.