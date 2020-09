South Park - zobacz zwiastun specjalnego, pandemicznego odcinka serialu

fot. materiały promocyjne

Comedy Central ogłosiło we wtorek, 15 września, że wyemituje godzinny odcinek specjalny kultowego serialu animowanego dla dorosłych Miasteczko South Park. Będzie on dotyczył trwającej obecnie pandemii koronawirusa. Epizod zadebiutuje na antenie Comedy Central już 30 września, a dzień później trafi do biblioteki HBO Max. W sieci pojawił się również zwiastun promujący ten odcinek. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

W epizodzie po okresie zamknięcia uczniowie szkoły w South Park powracają na lekcje, na których od tej pory obowiązują obostrzenia związane z pandemią. Jedynym uczniem, który pozostaje w domu jest Cartman.