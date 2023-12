South Park: Snow Day! - ujawniono datę premiery i edycję kolekcjonerską z... gadającym uchwytem na papier toaletowy

fot. THQ Nordic

Firmy South Park Digital Studios i THQ Nordic ujawniły nowe informacje na temat South Park: Snow Day!, czyli nadchodzącej gry na podstawie popularnego serialu animowanego. Ujawniono, że produkcja ta zadebiutuje na sklepowych półkach 26 marca 2024 roku. Przypomnijmy, że gra zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch.

Do sieci trafił też zwiastun, który pokazuje, jak będzie wyglądać edycja kolekcjonerska South Park: Snow Day. W zestawie znajdzie się wykonana ze szkła i żywicy kula śnieżna z Wielkim Czarodziejem Cartmanem, czapka z dzianiny, 6 kart tarota, ścieżka dźwiękowa na płycie audio CD, gra w wersji na wybraną platformę oraz... gadający uchwyt na papier toaletowy.

South Park: Snow Day! - zwiastun prezentujący edycję kolekcjonerską

South Park: Snow Day to trójwymiarowa gra, w której trafimy do tytułowego miasteczka. Z uwagi na śnieżycę szkoła została zamknięta, a warunki idealnie nadają się do walki na śnieżki. Zabawa możliwa będzie zarówno solo (z kompanami kontrolowanymi przez sztuczną inteligencję), jak i w trybie kooperacji.