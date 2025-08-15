Kiedy mamy świetny film akcji? Gdy aktorzy sami grają w scenach walk - tak mówi gwiazda gatunku
Zawsze pojawia się pytanie: co sprawia, że film akcji jest naprawdę świetny? W końcu widzowie nie oglądają ich dla zawiłych fabuł, a w pamięci zostają nie dialogi, lecz efektowne i kluczowe sceny. Joe Taslim, gwiazda indonezyjskiego kina akcji i serialu Wojownik, zdradza, jak to działa.
Joe Taslim jest jedną z gwiazd kina akcji, którego umiejętności w sztukach walki imponują widzom na całym świecie. Poznaliśmy go w absolutnym klasyku gatunku Raid, a później zachwycił w hicie Przychodzi po nas noc. Pokazał się również z fantastycznej strony w serialu Wojownik oraz w filmie Mortal Kombat z 2021 roku. Teraz aktor w poście na portalu X podzielił się opinią o tym, co czyni film akcji wielkim i godnym zapamiętania na lata.
Jaki jest dobry film akcji?
To podejście spopularyzowali w Hollywood Chad Stahelski i David Leitch, współtwórcy Johna Wicka. Ich studia – odpowiednio 87Eleven i 87North – tworzą w tym stylu filmy akcji, w których walki są elementem opowieści, a nie pustą bijatyką bez znaczenia.
Joe Taslima zobaczymy pod koniec 2025 roku w filmie Mortal Kombat 2.
