Przeczytaj w weekend
Kiedy mamy świetny film akcji? Gdy aktorzy sami grają w scenach walk - tak mówi gwiazda gatunku

Zawsze pojawia się pytanie: co sprawia, że film akcji jest naprawdę świetny? W końcu widzowie nie oglądają ich dla zawiłych fabuł, a w pamięci zostają nie dialogi, lecz efektowne i kluczowe sceny. Joe Taslim, gwiazda indonezyjskiego kina akcji i serialu Wojownik, zdradza, jak to działa.
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  film akcji 
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  film akcji 
Wojownik - sezon 3 fot. David Bloomer / Max
Joe Taslim jest jedną z gwiazd kina akcji, którego umiejętności w sztukach walki imponują widzom na całym świecie. Poznaliśmy go w absolutnym klasyku gatunku Raid, a później zachwycił w hicie Przychodzi po nas noc. Pokazał się również z fantastycznej strony w serialu Wojownik oraz w filmie Mortal Kombat z 2021 roku. Teraz aktor w poście na portalu X podzielił się opinią o tym, co czyni film akcji wielkim i godnym zapamiętania na lata.

Bob Odenkirk o walkach i filmie Nikt 3

Jaki jest dobry film akcji?

- Aby stworzyć dobre filmy akcji, które zostaną zapamiętane na dekady, aktorzy muszą zaprzyjaźnić się z bólem i cierpieniem już na etapie przygotowań i podczas pracy na planie. Powinni sami brać udział w tylu scenach akcji, ile to możliwe – dublerzy powinni być wykorzystywani głównie do ujęć o wysokim stopniu ryzyka, które mogą wykonywać wyszkoleni profesjonaliści (eksplozje, akrobacje, upadki z dużych wysokości i tak dalej). Jednak same sceny walki powinny być odgrywane przez aktorów. Tylko w taki sposób można zapewnić opowiadanie historii, które pozostaje autentyczne, ponieważ w tych scenach kryje się sztuka i narracja. W tym pięknym, chaotycznym tańcu ból i agonia stają się twoimi sprzymierzeńcami, jeśli potrafisz je mądrze wykorzystać. A gdy już się do tego przyzwyczaisz, w przemocy pojawia się poezja. To dramat rozgrywany w ciszy. Oczywiście bezpieczeństwo musi być priorytetem w tym procesie, a przygotowanie jest kluczowe.

To podejście spopularyzowali w Hollywood Chad Stahelski i David Leitch, współtwórcy Johna Wicka. Ich studia – odpowiednio 87Eleven i 87North – tworzą w tym stylu filmy akcji, w których walki są elementem opowieści, a nie pustą bijatyką bez znaczenia.

Joe Taslima zobaczymy pod koniec 2025 roku w filmie Mortal Kombat 2.

Źródło: Portal X

Powiązane filmy
2025
Mortal Kombat 2 Przygodowy

