Kiedy mamy świetny film akcji? Gdy aktorzy sami grają w scenach walk - tak mówi gwiazda gatunku

Joe Taslim jest jedną z gwiazd kina akcji, którego umiejętności w sztukach walki imponują widzom na całym świecie. Poznaliśmy go w absolutnym klasyku gatunku Raid, a później zachwycił w hicie Przychodzi po nas noc. Pokazał się również z fantastycznej strony w serialu Wojownik oraz w filmie Mortal Kombat z 2021 roku. Teraz aktor w poście na portalu X podzielił się opinią o tym, co czyni film akcji wielkim i godnym zapamiętania na lata.

Jaki jest dobry film akcji?

- Aby stworzyć dobre filmy akcji, które zostaną zapamiętane na dekady, aktorzy muszą zaprzyjaźnić się z bólem i cierpieniem już na etapie przygotowań i podczas pracy na planie. Powinni sami brać udział w tylu scenach akcji, ile to możliwe – dublerzy powinni być wykorzystywani głównie do ujęć o wysokim stopniu ryzyka, które mogą wykonywać wyszkoleni profesjonaliści (eksplozje, akrobacje, upadki z dużych wysokości i tak dalej). Jednak same sceny walki powinny być odgrywane przez aktorów. Tylko w taki sposób można zapewnić opowiadanie historii, które pozostaje autentyczne, ponieważ w tych scenach kryje się sztuka i narracja. W tym pięknym, chaotycznym tańcu ból i agonia stają się twoimi sprzymierzeńcami, jeśli potrafisz je mądrze wykorzystać. A gdy już się do tego przyzwyczaisz, w przemocy pojawia się poezja. To dramat rozgrywany w ciszy. Oczywiście bezpieczeństwo musi być priorytetem w tym procesie, a przygotowanie jest kluczowe.

To podejście spopularyzowali w Hollywood Chad Stahelski i David Leitch, współtwórcy Johna Wicka. Ich studia – odpowiednio 87Eleven i 87North – tworzą w tym stylu filmy akcji, w których walki są elementem opowieści, a nie pustą bijatyką bez znaczenia.

Joe Taslima zobaczymy pod koniec 2025 roku w filmie Mortal Kombat 2.