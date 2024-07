fot. Mirage Game Studios

30 lipca we wczesnym dostępie zadebiutowała gra Space for Sale. To nowa produkcja autorstwa twórców z Mirage Game Studios. Gracze wcielą się w kosmicznych deweloperów, którzy będą przemierzać planety, zbierać materiały, budować bazy oraz całe kosmiczne osiedla. Istotną rolę odegra również eksploracja oraz tworzenie i rozwój narzędzi, które pozwolą na radzenie sobie nawet w niezbyt przyjaznych środowiskach. Zabawa możliwa jest zarówno solo, jak i w kooperacji dla dwóch osób.

Wczesny dostęp ma oferować dostęp do wszystkich podstawowych mechanik, choć te z czasem mają zostać rozbudowywane, a sama gra ma otrzymać więcej zawartości w późniejszych aktualizacjach. Twórcy zakładają, że early access Space for Sale potrwa co najmniej sześć miesięcy.

Space for Sale - zwiastun wczesnego dostępu