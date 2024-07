Starborn drugim DLC do Starfield? Taki tytuł wyciekł do sieci

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Bethesda

Reklama

W czerwcu, podczas Xbox Games Showcase 2024, pokazano pierwszy zwiastun Shattered Space, pierwszego, fabularnego rozszerzenia do Starfield. Mimo, że dodatek ten ma zadebiutować jesienią tego roku, to już teraz spostrzegawczy internauci dostrzegli informacje wskazujące na to, jaki tytuł może nosić kolejne, nieujawnione jeszcze DLC.

Jak zauważył użytkownik serwisu X o pseudonimie Timu222, Bethesda zarejestrowała znak towarowy "Starborn". Nazwa ta odnosi się do frakcji, która ujawnia się Konstelacji i głównemu bohaterowi po tym, jak ten zbierze odpowiednią liczbę Artefaktów. Być może w DLC dowiemy się więcej na ich temat.

ROZWIŃ ▼

Oczywiście do powyższych doniesień warto podchodzić z dystansem i oczekiwać na oficjalne informacje ze strony twórców.

Starfield dostępne jest na PC oraz konsolach Xbox Series X|S. Tytuł ten dostępny jest także w ramach katalogu usługi Xbox Game Pass.