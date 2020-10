Space Mountain - atrakcja Disneylandu dostanie film kinowy. Wybrano scenarzystę

Disney

Space Mountain jest popularną atrakcją w Disneylandzie. Zabiera uczestników w imponującą kosmiczną podróż, a teraz także spróbuje przekazać podobne doświadczenia na dużym ekranie za sprawą filmu kinowego. The Hollywood Reporter podaje, że scenarzystą projektu został Joby Harold, pracujący obecnie nad serialem o Obi-Wanie Kenobim i znany z pracy nad Army of the Dead i Król Artur: Legenda miecza.

Po raz pierwszy kosmiczna przejażdżka Space Mountain została wprowadzona w Walt Disney World na Florydzie w 1975 roku. Do dziś jest niezwykle popularna. Będzie kolejną atrakcją, która doczeka się filmowego przedstawienia. Wcześniej widzowie mogli oglądać między innymi Piratów z Karaibów, którzy bazują na jednej z przejażdżek. Także nadchodzące Wyprawa do dżungli wywodzi się z jednej z atrakcji Disneylandu. Data premiery oraz szczegół fabularne nie są na razie znane.

