fot. materiały prasowe

Stacja Starz kręci serial Spartacus: House of Ashur, w którym do tytułowej roli powraca Nick Tarabay. W 10-odcinkowej produkcji mamy zobaczyć alternatywną historię, w której Ashur nie został zabity, a zamiast tego oddano go do szkoły gladiatorów Batiatusa.

Stacja ogłosiła pozostałych członków obsady. W serialu zagra Graham McTavish (Wiedźmin), który wcieli się w Korrisa, byłego gladiatora, który zdobył wolność na arenie, a teraz jest lekarzem Ashura, szkolącym gladiatorów do ludus (widowisk). Tenika Davis (Dziedzictwo Jowisza) to Achillia, gladiatorka, która pragnie prześcignąć swoich męskich odpowiedników. Jamaica Vaughan (Home and Away) wystąpi jako Hilara, młoda, wyniesiona niewolnica, głęboko zakochana w Ashurze. Z kolei Ivana Baquero (Labirynt fauna) będzie Messią, niewolnicą zakochaną w Hilarze.

Ponadto w obsadzie znaleźli się również: Jordi Webber (Tarchon, bezczelny i uparty gladiator), Claudia Black (Cossutia, polityk zdeterminowana, by pokazać Ashurze gdzie jego miejsce; nieustannie planuje jego upadek), India Shaw-Smith (Viridia, córka Cossutii) i Leigh Gill (Satyrus, przywódca braci Ferox, gladiatorów rywalizujących w ludus).

Na razie nie ma informacji, aby do swoich ról powrócili Manu Bennett jako Crixus czy Katrina Law jako Mira. Serwis Deadline na początku roku podawał, że aktorzy są zajęci innymi projektami.

Spartacus: House of Ashur - obsada

Nick Tarabay

Steven S. DeKnight, twórca i scenarzysta serialu Spartakus: Krew i Piach powraca do franczyzy jako showrunner i producent wykonawczy.

Spartacus: House of Ashur - o czym jest serial?

W oficjalnym opisie opublikowanym przez stację Starz czytamy: naginające historię, erotyczne, ekscytujące, jak na kolejce górskiej doświadczenie, którego fundamenty są zbudowane z tego, co sprawiło, że oryginał był tak wielkim hitem.