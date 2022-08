Spawn w stylu Jokera? Jamie Foxx opowiada o filmie

fot. Image Comics

Jamie Foxx od lat jest związany z filmem Spawn, w którym ma zagrać tytułową rolę. Podczas rozmowy z comicbook.com potwierdził, że nadal jest związany z projektem.

Spawn - Jamie Foxx o filmie

W rozmowie z dziennikarzem wyjawił, że widział już różne szkice koncepcyjne kostiumu. Chwali Todda McFarlane'a (reżyser, twórca komiksu) za to, że każdego dnia to dopracowuje, zmienia i udoskonala.

- Jak on tworzy tę pelerynę... to sprawia, że staje się ona tak wielka jak ekran, na który patrzycie w kinie.

Aktor nazywa ten projekt wyjątkowym i oryginalnym. Uważa, że można go porównać do Jokera z 2019 roku.

- Rozmawiałem z Toddem. On tworzy coś naprawdę wyjątkowego, ponieważ pamiętam, jak oglądałem pierwszy film o Spawnie, a potem serial HBO, więc nasz wydaje się przy tym czymś oryginalnym. Tak powiem bez zdradzania zbyt wiele. Zaczyna się to niezwykle fajnie, a my nie będziemy mieć dużego budżetu. Dlatego kocham ten projekt. Jest to trochę w stylu Jokera, który przede wszystkim był historią tego człowieka i my podchodzimy do opowieści w taki sam sposób.

Przypomnijmy, że podczas San Diego Comic-Con 2022 reżyser Todd McFarlane wyjawił, że w październiku na New York Comic Con będzie w stanie ogłosić coś dużego o filmie. Wówczas mamy poznać konkrety.

.Spawn nie ma daty premiery. Za projekt odpowiada studio Bloomhouse.