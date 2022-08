Punisher w MCU? Najwyraźniej mamy potwierdzenie!

Źródło: Netflix

Nieoczekiwanym źródłem informacji o debiucie Punishera w MCU jest... Rosario Dawson, czyli aktorka, która w serialach Netflixa opartych na komiksach Marvela grała postać Claire Temple. W niedzielę była ona obecna na konwencie w Chicago, na którym zdradził rewelacyjną wieść dla fanów.

Punisher w MCU

Podkreśliła, że dzień wcześniej dowiedziała się o powstaniu nowego projektu o Punisherze. Sama jest podekscytowana, ponieważ serial o Punisherze był jedynym, w którym nie zagrała Claire Temple, a z nowym projektem MCU ma się to zmienić. Co prawda nie doprecyzowała, czy chodzi o serial, ale na to wygląda. Potwierdziła też, że w roli Punishera powróci Jon Bernthal.

- Nie słyszałam jeszcze ogłoszenia, ale wczoraj dowiedziałam się, że Punisher powstanie. Poczułam, że dla mnie to druga szansa, ponieważ był to jedyny serial, w którym nie grałam i uwielbiam Jona Bernthala.

Na ten moment nie wiadomo nic o potencjalnym projekcie z Punisherem. W spekulacjach powstają teorie, że być może jego debiut w MCU nastąpi w serialu Daredevil: Born Again. Najpewniej we wrześniu podczas D23 Marvel Studios oficjalnie ogłosi szczegóły.

Przypomnijmy, że według plotek jeszcze Krysten Ritter ma powrócić jako Jessica Jones. Nie wiadomo, gdzie to ma nastąpić.