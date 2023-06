Spider-Man 2 na PS5 otrzyma zawartość na wyłączność droższych edycji

fot. SIE

Już jakiś czas temu poznaliśmy szczegóły dotyczące poszczególnych edycji Marvel's Spider-Man 2. Te droższe, a więc wydanie deluxe i kolekcjonerskie, będą oferować między innymi dodatkową zawartość cyfrową, w tym stroje dla bohaterów. Co ciekawe jednak, w przeciwieństwo do poprzednich gier, owa zawartość ma pozostać na wyłączność tych dwóch edycji i nie będzie można odblokować jej w inny sposób.

Zwykle w przypadku takich dodatków bywało, że dla posiadaczy droższych wydań były one dostępne od dnia zakupu, a pozostali gracze musieli tę zawartość odblokować w toku kampanii fabularnej. W przypadku nowej produkcji ma to wyglądać inaczej - potwierdzono to na oficjalnym twitterowym profilu studia Insomniac Games.

https://twitter.com/insomniacgames/status/1669616215176691714

Twórcy zaznaczyli również, że choć same stroje i inne cyfrowe bonusy nie trafią osobno do sprzedaży, to gracze ze standardowym wydaniem będą mogli dokupić płatny pakiet wzbogacający je o zawartość deluxe. Jego cena będzie wynosić 10 dolarów.

Marvel's Spider-Man 2 - premiera 20 października na PlayStation 5.