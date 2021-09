Spider-Man 2 i God of War: Ragnarok. Fan zaprojektował autorskie wersje padów do PS5

Źródło: Pope / Twitter

Microsoft na dobre rozpoczął zabawę z kolekcjonerskimi konsolami dziewiątej generacji. Jedne udostępniano za pośrednictwem witryny internetowej, inne trafiały na konkursy internetowe. Za to Sony nie spieszy się z ujawnianiem gadżetów tego typu. W celu wypełnienia rynkowej pustki, kreatywna część społeczności PlayStation na własną rękę projektuje limitowane gadżety i dzieli się swoimi pracami w sieci, aby zaprezentować szerokiej publiczności, jak mogłyby wyglądać limitowane edycje PS oraz padów DualSense.

Pope, jeden z aktywniejszych twórców internetowych, zainspirował się najnowszą prezentacją Sony i stworzył pady DualSense nawiązujące do kilku głośnych produkcji: Marvel's Spider-Man 2, God of War 2: Ragnarok oraz Gran Turismo 7. Pierwszy z nich przykuwa wzrok świetnie odwzorowaną tkaniną stroju Spider-Mana, która stopniowo przechodzi w strój Venoma. Druga limitowana edycja składa się z pada oraz konsoli i oba sprzęty przyozdobiono wzorami nawiązującymi do kultury nordyckiej. Z kolei zestaw z GT7 przywodzi na myśl klasyczną wyścigową stylistykę.

Oto jak prace Pope’a prezentują się w pełnej krasie:

Marvel's: Spider-Man 2 DualSense by Pope

Warto przejrzeć także pozostałe dzieła tego artysty na jego twitterowym profilu, wśród których znajdziemy m.in. kontroler do Xboxa inspirowany filmem Shang-Chi czy serialu Rick i Morty. Niestety, wszystkie mają jedną, poważną wadę. Istnieją wyłącznie w formie prac graficznych i nigdy nie ujrzą światła dziennego.