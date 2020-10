Spider-Man 3 - dubler Toma Hollanda wykonuje popis kaskaderski z pajęczyną

fot. Sony/Marvel

Według wszelkich informacji prace na planie filmu Spider-Man 3 mają ruszyć jeszcze w październiku 2020 roku w Nowym Jorku. Aby to nastąpiło, trzeba przeprowadzić szereg przygotowań, które podobno mają już miejsce. Sam Tom Holland mówił, że kończy już prace nad Uncharted i wówczas przenosi się do Spider-Mana 3.

Greg Townley, dubler Toma Hollanda, opublikował wideo z takiego procesu przygotowań. Widzimy na nim scenę kaskaderską, w której Pajączek skacze sobie pomiędzy budynkami używając swojej pajęczyny. Jak zobaczycie, Townley to robi, by potem doprowadzić do kraksy i wylądować z gracją superbohatera. Wygląda na to, że nie wszystkie sceny tego typu są tworzone tylko efektami komputerowymi.

Spider-Man 3 - wideo

Na razie oficjalne szczegóły fabuły nie są znane. Wiemy, że w obsadzie są też Jamie Foxx oraz Benedict Cumberbatch. Gdy ruszą zdjęcia, niewątpliwie poznamy nowe informacje.

Spider-Man 3 - premiera w 2021 roku.