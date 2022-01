Spider-Man 4 - plotka o wprowadzeniu ważnego superbohatera. Peter może być jego mentorem

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Scooper ViewerAnon, którego doniesienia nie raz się potwierdzały, twierdzi, że Marvel Studios i Sony rozważają wprowadzenie Milesa Moralesa w Spider-Manie 4. Fani filmu animowanego Spider-Man Uniwersum wiedzą, że jest on również Spider-Manem. Peter miałby być wciąż rozbity po sytuacji z Bez drogi do domu. W trakcie nowej historii miałby go poznać i nawiązać z nim bliską relację. Niewykluczone, że mógł stać się mentorem nowego superbohatera. Doniesienia potwierdza inny rzetelny scooper MyTimeToShine.

https://twitter.com/ViewerAnon/status/1486083824031260675

https://twitter.com/MyTimeToShineH/status/1486093300624990209

Spider-Man 4 - co wiemy?

Marvel Studios odpowiada w dużej mierze za to, jak wyglądają przygody Pajączka, więc planują je z wyprzedzeniem, by było to zgodne z MCU. Wiemy więc, że na tym etapie na pewno są już różne pomysły i można założyć, że kwestia Milesa jest jednym z nich. Jednakże projekt jest na tak wczesnym etapie planowania, że wszystko może się jeszcze zmienić. Dlatego traktujmy tę informację z dystansem.

Poza faktem, że Spider-Man 4 powstanie i będzie częścią MCU. Potwierdzali to producenci z ramienia Sony oraz sam szef MCU, Kevin Feige. Nic oficjalnego na temat fabuły nie wiadomo. Nie znamy też potencjalnej daty premiery, ale niewątpliwie nastąpi to nie wcześniej niż za kilka lat.

