To ONI wyreżyserują Spider-Mana 4? Twórcy Bad Boys: Ride of Die odnoszą się do plotek

W internecie krążą plotki o rzekomym zaangażowaniu reżyserów Bad Boys: Ride or Die w nowy film o Spider-Manie. Podczas premiery ich nowej produkcji, ComicBook bezpośrednio zadało im pytanie na ten temat. Wcześniej Bilall Fallah zasugerował, że nie mogą się do tego odnieść, co tylko podsyciło krążące pogłoski. Teraz otrzymaliśmy bardziej konkretną odpowiedź.

Adil El Arbi - To przyszło znikąd, bo mamy tutaj szefów Sony, którzy nic nam nie powiedzieli! - zażartował

Fallah przyznał, że jest ogromnym fanem Pajączka, więc plotki go zachwyciły. Stwierdził, że wyreżyserowanie Spider-Mana 4 byłoby spełnieniem jego marzeń.

Dziennikarz kontynuował rozmowę, proponując, aby wprowadzili Michaela Keatona, odtwórcę Vulture'a w Spider-Man: Homecoming, do filmu, jeżeli go faktycznie wyreżyserują. Filmowcy zgodzili się, że byłby to świetny pomysł.

Bad Boys: Ride or Die - fabuła, premiera

Gdy zwierzchnik duetu bohaterów zostaje wrobiony w korupcję a ostatecznie zabity, oni są następni. Teraz wszyscy ich ścigają i także ich każdy chce ich zabić. Źli chłopcy muszą przebić się przez zastępy wrogów i oczyścić imiona tak swoje jak i szefa.

Premiera odbędzie się już 7 czerwca w kinach.