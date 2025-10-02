Kontynuacja trylogii Spider-Mana Sama Raimiego może powstać? Telefony w Hollywood dzwonią
Jeśli kochaliście Spider-Mana z Tobeyem Maguirem w roli głównej, to nie traćcie jeszcze nadziei. Chociaż triumfy święci Pajączek Toma Hollanda, to nadal są szanse na kontynuowanie poprzedniej sagi. Ktoś rzekomo pracuje nad tym, żeby trylogia miała swoją kontynuację.
Kino superbohaterskie nie byłoby takie samo gdyby nie Sam Raimi i jego trylogia o Spider-Manie z Tobeyem Maguirem w roli głównej. Trylogia pierwotnie miała być jednak całą sagą, a do rozpoczęcia realizacji 4. filmu zabrakło niewiele czasu. Ostatecznie z projektu zrezygnowano i tak narodziła się seria o Niesamowitym Spider-Manie, która również nie potrwała długo. W końcu wszyscy współcześni odtwórcy roli aktorskiego Pajączka spotkali się w Bez drogi do domu w MCU, a Tobey Maguire i Andrew Garfield mają rzekomo powrócić w Avengers: Secret Wars. A co jeśli nie tylko?
W Spider-Manie 4 ma pojawić się uwielbiana postać. Na to spotkanie czekaliśmy latami
Sam Raimi wielokrotnie mówił o tym, iż chciałby znów współpracować z Tobeyem Maguirem i Kirsten Dunst przy Spider-Manie. W MCU wyreżyserował jeden film, którym był Doktor Strange w multiwersum obłędu. Cieszył się z powrotu "jego Pajączka" w Spider-Man: Bez drogi do domu, a sukces tej produkcji obudził nadzieje fanów, którzy liczyli na to, że zobaczymy powrót i Tobey'ego Maguire'a i Andrew Garfielda w kolejnych częściach ich osobnych serii. Na razie tak się nie stało, ale jak się okazuje - ktoś nad tym pracuje.
Mattson Tomlin, czyli reżyser Batmana z 2022 roku z Robertem Pattinsonem w roli głównej, przyznał za pośrednictwem X, że pracuje nad tym, żeby 4. część Spider-Mana z Tobeyem Maguirem w roli głównej powstała. Prawdopodobnie nie oznacza to jeszcze rozpoczęcia prac nad scenariuszem. W późniejszym żartobliwym poście wspomniał o "dzwonieniu na różne telefony i wysyłaniu listów w butelkach". Wygląda na to, że scenarzysta na razie bada, czy w ogóle istnieje zainteresowanie takim projektem.
On także w przeszłości często mówił, że chciałby zobaczyć kontynuację tej Sagi. Chętnie widziałby skupienie na wątku rodzinnym i tym, jak Peter Parker musiałby je pogodzić z walką z przestępczością.
A Wy chcielibyście zobaczyć Spider-Mana 4 z Tobeyem Maguirem?
