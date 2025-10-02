Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Kontynuacja trylogii Spider-Mana Sama Raimiego może powstać? Telefony w Hollywood dzwonią

Jeśli kochaliście Spider-Mana z Tobeyem Maguirem w roli głównej, to nie traćcie jeszcze nadziei. Chociaż triumfy święci Pajączek Toma Hollanda, to nadal są szanse na kontynuowanie poprzedniej sagi. Ktoś rzekomo pracuje nad tym, żeby trylogia miała swoją kontynuację.
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Mattson Tomlin 
Spider-Man 4 Sam Raimi Tobey Maguire
Spider-Man 3 fot. Columbia Pictures
Reklama

Kino superbohaterskie nie byłoby takie samo gdyby nie Sam Raimi i jego trylogia o Spider-Manie z Tobeyem Maguirem w roli głównej. Trylogia pierwotnie miała być jednak całą sagą, a do rozpoczęcia realizacji 4. filmu zabrakło niewiele czasu. Ostatecznie z projektu zrezygnowano i tak narodziła się seria o Niesamowitym Spider-Manie, która również nie potrwała długo. W końcu wszyscy współcześni odtwórcy roli aktorskiego Pajączka spotkali się w Bez drogi do domu w MCU, a Tobey Maguire i Andrew Garfield mają rzekomo powrócić w Avengers: Secret Wars. A co jeśli nie tylko?

W Spider-Manie 4 ma pojawić się uwielbiana postać. Na to spotkanie czekaliśmy latami

Sam Raimi wielokrotnie mówił o tym, iż chciałby znów współpracować z Tobeyem Maguirem i Kirsten Dunst przy Spider-Manie. W MCU wyreżyserował jeden film, którym był Doktor Strange w multiwersum obłędu. Cieszył się z powrotu "jego Pajączka" w Spider-Man: Bez drogi do domu, a sukces tej produkcji obudził nadzieje fanów, którzy liczyli na to, że zobaczymy powrót i Tobey'ego Maguire'a i Andrew Garfielda w kolejnych częściach ich osobnych serii. Na razie tak się nie stało, ale jak się okazuje - ktoś nad tym pracuje.

Mattson Tomlin, czyli reżyser Batmana z 2022 roku z Robertem Pattinsonem w roli głównej, przyznał za pośrednictwem X, że pracuje nad tym, żeby 4. część Spider-Mana z Tobeyem Maguirem w roli głównej powstała. Prawdopodobnie nie oznacza to jeszcze rozpoczęcia prac nad scenariuszem. W późniejszym żartobliwym poście wspomniał o "dzwonieniu na różne telefony i wysyłaniu listów w butelkach". Wygląda na to, że scenarzysta na razie bada, czy w ogóle istnieje zainteresowanie takim projektem.

On także w przeszłości często mówił, że chciałby zobaczyć kontynuację tej Sagi. Chętnie widziałby skupienie na wątku rodzinnym i tym, jak Peter Parker musiałby je pogodzić z walką z przestępczością. 

A Wy chcielibyście zobaczyć Spider-Mana 4 z Tobeyem Maguirem?

Spider-Man - najpotężniejsze postacie z filmów o Pajączku

arrow-left 25. Peter Porker aka Spider-Ham - Jego największą bronią jest nieprzeciętna inteligencja. Poza charakterystycznym dla Spider-Ludzi pajęczym zmysłem posiada on także tzw. „spider-nonsense”, pozwalający mu odczytywać rzeczywistość w obrębie kreskówkowej konwencji. W roli Kapitana Zooversum siła i szybkość Spider-Hama uległy znacznemu zwiększeniu. Źródło: Sony arrow-right
25. Peter Porker aka Spider-Ham - Jego największą bronią jest nieprzeciętna inteligencja. Poza charakterystycznym dla Spider-Ludzi pajęczym zmysłem posiada on także tzw. „spider-nonsense”, pozwalający mu odczytywać rzeczywistość w obrębie kreskówkowej konwencji. W roli Kapitana Zooversum siła i szybkość Spider-Hama uległy znacznemu zwiększeniu.
24. Mac Gargan aka Skorpion - Posiada on nadludzką siłę (może podnosić ciężary o wadze ok. 15 ton), szybkość i wytrzymałość, cechują go również ponadprzeciętne umiejętności detektywistyczne. Z drugiej strony Gargan bez stroju Skorpiona w niektórych komiksach może umrzeć – wszystko przez genetyczną przypadłość, z którą się zmaga.
23. Herman Schultz aka Shocker - Genialny wynalazca, który dzięki zaprojektowanym przez siebie broniom i pancerzom potrafi tworzyć pole siłowe i znacznie wzmacniać swoją wytrzymałość. Z drugiej jednak strony Shocker niejednokrotnie dawał wyraz braku pewności siebie w działaniach.
22. Peter Parker aka Spider-Man Noir - 22. Peter Parker aka Spider-Man Noir - Posiada moce charakterystyczne dla Spider-Ludzi z nadludzką siłą na czele. Choć ta ostatnia jest mniejsza niż w przypadku Petera Parkera, czynnik leczniczy u Spider-Mana Noir działa znacznie szybciej. Bohater ma również pajęcze zmysły i potrafi strzelać sieciami.
21. Peni Parker aka SP//dr - Dzięki zbroi/robotowi o nazwie SP//dr Peni dysponuje nadludzką siłą i wytrzymałością, mogąc również przejmować kontrolę nad urządzeniami komputerowymi. Sama dziewczynka jest także genialną wynalazczynią.
20. Aaron Davis aka Prowler - Choć nie dysponuje on nadludzką siłą, jego zwinność plasuje go na tym polu w czołówce postaci całego uniwersum. Davis jest również strzelcem wyborowym i znakomitym akrobatą. Pancerz zapewnia mu z kolei obronę przed kulami i pociskami.
19. Harry Osborn aka Zielony Goblin - Serum Goblina i przejęty od ojca kostium dają mu nadludzką siłę i szybkość, znacznie zwiększając też iloraz inteligencji postaci. W trakcie jednego z pojedynków ze Spider-Manem Harry podniósł 10-tonowy ciężar. Słabością młodego Osborna jest głównie jego niestabilność emocjonalna.
18. Aleksij Sytsewicz aka Rhino- Dzięki kostiumowi Rhino podnosi przedmioty przekraczające masą 75 ton, znacznie wzrasta również jego wytrzymałość. W niektórych komiksach pancerz złoczyńcy pozwalał mu także bombardować przeciwnika promieniowaniem gamma. Postać ta jest jednak uznawana za jedną z mniej inteligentnych. W dodatku w trakcie biegu w pełnym uzbrojeniu Rhino nie może zmienić kierunku ataku.
17. Curt Connors aka Lizard - Connors jeszcze jako naukowiec uznawany był za geniusza. Po cielesnej transformacji zyskał nadludzką siłę, szybkość i wytrzymałość, mogąc również korzystać ze śmiercionośnych kłów, pazurów i ogona lub kontrolować wszystkie gady. Jego wielką słabością jest zimno – wystarczy zaledwie kilka minut w ujemnej temperaturze, aby Lizard okazał się bezbronnym przeciwnikiem.
16. Adrian Toomes aka Vulture - Egzoszkielet zapewnia mu nadludzką siłę, wytrzymałość, szybkość i zdolność latania. Jego skrzydła potrafią również tworzyć pole elektromagnetyczne.
15. Gwen Stacy aka Spider-Woman - Posiada cały katalog pajęczych mocy z nadludzką siłą na czele. W dodatku jej ciało potrafi emitować wyładowania bioelektryczne (tzw. Venom Blast), które mogą powalić jednocześnie całą armię przeciwników.
14. Miles Morales aka Spider-Man - Korzysta z tych samych mocy, co Spider-Woman, przy czym Miles tworzy jeszcze potężniejsze wiązki bioelektryczne nazywane „Mega Venom Blast”.
13. Olivia Octavius aka Lady Octopus - Jej umysł uznawany jest za genialny. W czasie korzystania ze stroju i macek Olivia znacznie zwiększa swoją siłę (podnosi przedmioty o masie ponad 75 ton), mogąc jednocześnie przejmować pełną kontrolę nad Internetem czy sieciami komputerów.
12. Quentin Beck aka Mysterio - Beck nie posiada nadludzkiej siły czy wytrzymałości, ale dzięki specjalnemu urządzeniu do teleportacji może poruszać się z niebywałą szybkością. Jego największą bronią jest tworzenie iluzji, wprawiających przeciwników w totalną konfuzję – czasami ich źródło tkwi w nauce, w innych przypadkach w magii.
11. Peter B. Parker aka Spider-Man - Posiada dokładnie te same moce, co znany nam wszystkim Peter Parker, jednak jego życiowe wybory doprowadziły do pojawienia się niestabilności emocjonalnej i późniejszej depresji.
10. Molten Man - Poza nadludzką siłą i wytrzymałością Molten Man może nagrzewać swoje ciało do takiego stopnia, że emituje on śmiercionośne promieniowanie i zwiększa temperaturę najbliższego otoczenia do ok. 150 stopni Celsjusza, zabijając tym samym wrogów.
9. Hydro-Man - Potrafi przemieniać się w wodę (lub inne ciecze), mogąc dzięki temu tworzyć potężne tsunami. Jego siła jest niewyobrażalna, ale Hydro-Man ma jedną, wielką słabość – pod postacią wody jedna z jej cząsteczek jest de facto jego umysłem. Jeśli zostanie odseparowana od reszty, złoczyńca zupełnie traci swoją moc.
8. Max Dillon aka Electro - Dzięki wchłanianiu energii elektrokinetycznej Electro może tworzyć wyładowania o mocy aż 10 mln woltów – m.in. pod postacią potężnych piorunów. Korzystającego z pełni potęgi złoczyńcę można jednak relatywnie łatwo pokonać, choćby wrzucając go do wody.
7. Flint Marko aka Sandman - Po przemianie jego ciało staje się amorficznym zbiorem drobinek piasku, dając mu niewyobrażalną siłę i możliwość przygniatania przeciwników potężnymi konstrukcjami. Słabościami Sandmana są woda i wysokie temperatury.
6. Cyclone - Tworzy on wokół siebie potężne wiry powietrzne, w których prędkość wiatru znacznie przekracza najsilniejsze wiatry na naszej planecie (ponad 480 km/h). W dodatku Cyclone powołuje do istnienia szereg niszczycielskich tornad.
5. Wilson Fisk aka Kingpin - Fisk posiada wielką, choć nie nadludzką siłę. O jego wysokiej pozycji w rankingu decyduje jednak intelekt Kingpina, który czyni z niego prawdziwego mistrza zbrodni, wpływającego na działania na całej naszej planecie.
4. Peter Parker aka Spider-Man
3. Otto Octavius aka Doktor Octopus - Cybernetyczne macki dają mu nadludzką siłą i niewiarygodną zdolność poruszania się (swego czasu Octavius dzięki mackom skoczył na odległość przeszło 1500 km). Podobnie jak w przypadku Kingpina o jego pozycji w rankingu decyduje geniusz postaci – warto dodać, że Doktor Octopus jest także ekspertem w dziedzinie promieniowania i bomb nuklearnych.
2. Norman Osborn aka Zielony Goblin - Po zaaplikowaniu sobie serum/formuły Goblina Norman Osborn zyskał nadludzką siłę, szybkość, zwinność i wytrzymałość. Jego największą bronią jest jednak intelekt, pozwalający mu m.in. tworzyć lek na raka czy gromadzić wokół siebie innych złoczyńców.
1. Eddie Brock aka Venom - Wśród zdolności symbionta (w jego podstawowej wersji) można wymienić m.in.: nadludzką siłę, przyśpieszony czynnik leczniczy, pamięć genetyczną, szybsze wychwytywanie nadchodzącego zagrożenia, manipulację procesami chemicznymi we własnym organizmie, telepatię, wchłanianie energii czy zmianę kształtu swojego ciała.

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Mattson Tomlin 
Spider-Man 4 Sam Raimi Tobey Maguire
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

8,2

2021
Spider-Man: Bez drogi do domu
Oglądaj TERAZ Spider-Man: Bez drogi do domu Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy
-

Nowe przecieki o 3. sezonie Pierścieni Władzy. Sauron, Jedyny Pierścień, powrót Celebrimbora?

2 Indiana Jones
-

To mogła być najdroższa porażka Disneya. Indiana Jones 5 kosztował o wiele więcej niż Koniec gry

3 World of Warcraft: Midnight - edycja kolekcjonerska
-

World of Warcraft: Midnight z edycją kolekcjonerską. Co znajdziemy wewnątrz pudełka?

4 Wyprawa do dżungli
-

Emily Blunt o "strasznie ekscytującej" roli Dwayne’a Johnsona w nowym filmie Martina Scorsese

5 Doktor Doom
-
Plotka

Kiedy premiera zwiastuna Avengers: Doomsday? Pada konkretna data

6 Avatar: Ogień i popiół
-

James Cameron potwierdza czas trwania filmu Avatar 3. Będzie długi, ale „działa to pięknie...”

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e01

Chicago Fire

s11e01

Chicago Med

s13e01

Chicago PD

s49e02

Ryzykanci

s2025e190

Moda na sukces

s29e07

Ghost Adventures

s06e02

Wszystkie stworzenia duże i małe

s38e186

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

30

wrz

Gra

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Earthquake: Joke Telling Business

30

wrz

Film

Earthquake: Joke Telling Business
Nieczysta gra

01

paź

Film

Nieczysta gra
Skarbek

03

paź

Film

Skarbek
Skomplikowani

03

paź

Film

Skomplikowani
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Lorraine Bracco
Lorraine Bracco

ur. 1954, kończy 71 lat

Brianna Brown
Brianna Brown

ur. 1979, kończy 46 lat

Lucy Cohu
Lucy Cohu

ur. 1968, kończy 57 lat

Goran Bogdan
Goran Bogdan

ur. 1980, kończy 45 lat

Jeff Bennett
Jeff Bennett

ur. 1962, kończy 63 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 714-718. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV