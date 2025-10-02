Kontynuacja trylogii Spider-Mana Sama Raimiego może powstać? Telefony w Hollywood dzwonią

fot. Columbia Pictures

Reklama

Kino superbohaterskie nie byłoby takie samo gdyby nie Sam Raimi i jego trylogia o Spider-Manie z Tobeyem Maguirem w roli głównej. Trylogia pierwotnie miała być jednak całą sagą, a do rozpoczęcia realizacji 4. filmu zabrakło niewiele czasu. Ostatecznie z projektu zrezygnowano i tak narodziła się seria o Niesamowitym Spider-Manie, która również nie potrwała długo. W końcu wszyscy współcześni odtwórcy roli aktorskiego Pajączka spotkali się w Bez drogi do domu w MCU, a Tobey Maguire i Andrew Garfield mają rzekomo powrócić w Avengers: Secret Wars. A co jeśli nie tylko?

W Spider-Manie 4 ma pojawić się uwielbiana postać. Na to spotkanie czekaliśmy latami

Sam Raimi wielokrotnie mówił o tym, iż chciałby znów współpracować z Tobeyem Maguirem i Kirsten Dunst przy Spider-Manie. W MCU wyreżyserował jeden film, którym był Doktor Strange w multiwersum obłędu. Cieszył się z powrotu "jego Pajączka" w Spider-Man: Bez drogi do domu, a sukces tej produkcji obudził nadzieje fanów, którzy liczyli na to, że zobaczymy powrót i Tobey'ego Maguire'a i Andrew Garfielda w kolejnych częściach ich osobnych serii. Na razie tak się nie stało, ale jak się okazuje - ktoś nad tym pracuje.

Mattson Tomlin, czyli reżyser Batmana z 2022 roku z Robertem Pattinsonem w roli głównej, przyznał za pośrednictwem X, że pracuje nad tym, żeby 4. część Spider-Mana z Tobeyem Maguirem w roli głównej powstała. Prawdopodobnie nie oznacza to jeszcze rozpoczęcia prac nad scenariuszem. W późniejszym żartobliwym poście wspomniał o "dzwonieniu na różne telefony i wysyłaniu listów w butelkach". Wygląda na to, że scenarzysta na razie bada, czy w ogóle istnieje zainteresowanie takim projektem.

On także w przeszłości często mówił, że chciałby zobaczyć kontynuację tej Sagi. Chętnie widziałby skupienie na wątku rodzinnym i tym, jak Peter Parker musiałby je pogodzić z walką z przestępczością.

ROZWIŃ ▼

A Wy chcielibyście zobaczyć Spider-Mana 4 z Tobeyem Maguirem?

Spider-Man - najpotężniejsze postacie z filmów o Pajączku