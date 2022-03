Spider-Man: Bez drogi do domu - wideo zapowiada wydanie Blu-ray. Trzy Pajączki w kostiumach

fot. materiały prasowe

Wideo promujące wydanie Blu-ray filmu Spider-Man: Bez drogi do domu pokazuje różne, zabawne ujęcia z trzema Pajączkami w kostiumach zza kulis sesji zdjęciowej. Widzimy, że tak powstało odtworzenie kultowego mema, które w lutym 2022 roku podbiło Internet. Tobey Maguire, Tom Holland i Andrew Garfield rozmawiają też o kostiumach swoich postaci. Wywiady z nimi oraz ujęcia z planu z ich pracy to coś, co znajdzie się w materiałach dodatkowych wydania.

Spider-Man: Bez drogi do domu - zapowiedź

Oficjalnie ogłoszono, że amerykańska premiera filmu w platformach streamingowych odbędzie się 22 marca 2022 roku. Natomiast wydanie Blu-ray w 4k UHD pojawi się 12 kwietnia 2022 roku.

Przypomnijmy ,że Spider-Man: Bez drogi do domu to jeden z największych hitów w historii kina. Do tej pory ze sprzedaży biletów do kin zebrał ponad 1,8 mld dolarów.

