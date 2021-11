Spider-Man: Bez drogi do domu - nowa figurka ma ważny szczegół. To magiczna sieć Pajączka

fot. facebook.com/hottoys

Firma Hot Toys podzieliła się na Facebooku zdjęciami nowej figurki kolekcjonerskiej z filmu Spider-Man: Bez drogi do domu. Jest to figurka w skali 1/6, która ma 28 centymetrów wysokości. Hot Toys zawsze starają się odtworzyć filmowy wizerunek tak wiernie jak się da. Wszystko jest malowane ręcznie i ma dodatkowe akcesoria jak rękawica dająca efekt mistycznej sieci Pajączka, maska Spider-Man, części nadające efektu strzelania z pajęczyny oraz części do oczu, które można nadać inny wyraz twarzy.

Jeśli ktoś będzie chciał zakupić ten eksponat, zapłaci za niego 270 dolarów plus koszty przesyłki. Nie wiadomo, kiedy i czy figurka będzie dostępna w sprzedaży w Polsce.

Figurka jest o tyle wyjątkowa, że pozwala nie tylko przyjrzeć się nowemu kostiumowi Pajączka, ale przede wszystkim magicznemu dodatkowi, na ręce, który prawdopodobnie ofiarował mu Doktor Strange do walki z złoczyńcami z multiwersum. To odróżnia nowe zdjęcia od tych pierwszych, które opublikowaliśmy kilka miesięcy temu, gdy ogłoszono zabawkę.

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera w polskich kinach odbędzie się 17 grudnia 2021 roku.