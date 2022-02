Spider-Man: Bez drogi do domu - film trafi na VOD. Gdzie i kiedy będzie można obejrzeć?

fot. Sony Pictures Entertainment // Marvel Entertainment

Spider-Man: Bez drogi do domu to prawdziwy hit MCU, który do tej pory zarobił na całym świecie już ponad 1,8 mld dolarów. Film okazał się takim hitem, że z jego powodu przesunięto nawet premierę filmu Morbius by nie robić sobie konkurencji. Tym samym dostali więcej czasu by cieszyć się przygodami Pajączka na dużym ekranie.

Spider-Man: Bez drogi do domu rozgrywa się po wydarzeniach z Avengers: Koniec gry oraz Spider-Man: Daleko od domu. Pajączek nie może już ukrywać się za maską i nie może już oddzielić życia superbohatera od tego zwyczajnego. Kiedy prosi Doktora Strange'a o pomoc, pojawia się jedynie więcej problemów. Zmusza to go do rozwikłania zagadki, co tak naprawdę oznacza być Spider-Manem.

Spider-Man: Bez drogi do domu - zwiastun

Spider-Man: Bez drogi do domu - film na VOD. Gdzie obejrzeć?

8 kwietnia produkcja trafi na platformy VOD takie jak: Rakuten, iTunes, Chilli czy Canal+ Online. Po więcej informacji na temat aktualnych ofert VOD zapraszamy na naekranie.vod.pl.

W obsadzie znaleźli się m.in.: Tom Holland, Tobey Maguire, Andrew Garfield i Zendaya. Muzykę do filmu skomponował Michael Giacchino, a za kamerą stanął Jon Watts.

