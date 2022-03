Spider-Man: Bez drogi do domu - fragment usuniętej sceny z udziałem Matta Murdocka

Sony

Spider-Man: Bez drogi do domu to film Sony i Marvel Studios, który zaoferował fanom bardzo wiele niespodzianek. Jedną z nich było pojawienie się w jednej ze scen Matta Murdocka granego przez Charliego Coxa. Tym samym aktor powtórzył swoją rolę, w którą wcielał się w serialu Daredevil od Marvela i Netflixa.

Chociaż nie doszło do sceny na sali sądowej, która przewijała się w plotkach, Murdock zadziałał jako prawnik i widzieliśmy go w mieszkaniu Petera i Cioci May. Pomagał nie tylko Parkerowi, ale też Happy'emu Hoganowi. Niedługo na nośnikach zadebiutuje film w formie cyfrowej, a tam znajdować się będą liczne usunięte materiały od kulis. Na jednym z nich widzimy fragment usuniętej sceny z udziałem Murdocka i Hoggana. Wcześniej Cox wspomniał o usuniętym easter eggu nawiązującym do Foggy'ego Nelsona z filmu Daredevil z 2003 roku, w którego wcielał się właśnie odtwórca Happy'ego, Jon Favreau. Czy to właśnie o nią chodzi? Zobaczcie kilkusekundowy fragment.

Poniżej możecie zobaczyć też udostępnione pierwsze 10 minut z filmu, w których jest zawarta scena z udziałem Murdocka:

