Spider-Man: Bez drogi do domu i inne hity Sony w HBO Max w Polsce. Podpisano umowę

fot. materiały prasowe

Sony Pictures Television i WarnerMedia zawarły bardzo ważną umowę dotyczącą prezentowania treści tego pierwszego studia na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. To oznacza, że takie produkcje jak Spider-Man: Bez drogi do domu, Pogromcy duchów. Dziedzictwo i Uncharted, prezentowane będą w usługach HBO Max i HBO. Dotyczy to Polski, ale także Czech, Słowacji, Węgier, Rumuni, Bułgarii, Mołdawii, Słowenii, Chorwacji, Serbii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny oraz Macedonii Północnej.

Treści Sony w USA prezentowane są na platformie Netflix z wyjątkiem produkcji dotyczących Spider-Mana. Te prezentowane są na Disney+. W Polsce jednak, widowiska trafiać będą na platformę HBO Max, która wejdzie do naszego kraju już 8 marca. Po premierze kinowej będziemy mogli tam zobaczyć także Venom 2: Carnage, Morbius lub Monster Hunter: Legends of the Guild. Nie ujawniono jednak na ten moment, jak długie będzie kinowe okienko względem premiery na VOD.

fot. Sony Pictures

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.