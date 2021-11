Spider-Man: Bez drogi do domu - Octopus o innym Pajączku. Istotny szczegół o J. Jonah Jamesonie

fot. materiały prasowe

Nowy spot filmu Spider-Man: Bez drogi do domu pokazuje Doktora Octopusa w niewoli Pajączka i Doktora Strange'a. Ten drugi przesłuchuje złoczyńcę, pytając go czy wie, że Spider-Man to Peter Parker. Następnie pyta, czy to on, wskazując na bohatera granego przez Toma Hollanda. Na co pada odpowiedź: "nie". Jest to oczywiście informacja dość klarowna, bo Pajączkiem Octopusa jest ten z twarzą Tobeya Maguire'a. Pierwszy raz w promocji otwarcie odwołano się do tego faktu.

Spider-Man: Bez drogi do domu - spoty

Spider-Man: Bez drogi do domu - galeria

Na początku pełnej galerii filmu możecie zobaczyć nowe plakaty.

Spider-Man: Bez drogi do domu

J.K. Simmons udzielił wywiadu, w którym opowiadał o swojej roli J. Jonah Jamesona w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu. Przyznaje, że J. Jonah Jameson z MCU to inna postać, niż J. Jonah Jameson z filmów Sama Raimiego. Jest to po prostu inny wariant tego bohatera z tej Ziemi, bo jego alternatywna wersja wciąż żyje w świecie wykreowanym przez Raimiego. Dodaj też, że Jameson dostarczy trochę humoru, ale charakterem jest nadal tym samym pyszałkowatym facetem.

Jameson oraz Betty Brant zaczęli promować Daily Bugle na TikToku. W ramach promocji filmu aktorzy wcielili się w swoje role na profilu Daily Bugle, czyli fikcyjnej redakcji.

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera 17 grudnia w polskich kinach.

">