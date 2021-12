Spider-Man: Bez drogi do domu - chcesz obejrzeć film przed premierą? Mamy dla Was bilety!

fot. materiały prasowe

Spider-Man: Bez drogi do domu to film, który nie będzie mieć otwartych pokazów przedpremierowych ani prasowych, więc cały świat będzie oglądać go 17 grudnia 2021 roku, gdy wejdzie na ekrany. Jednak my w naEKRANIE jako patroni medialni mamy dla Was bilety na jedyny zamknięty pokaz przedpremierowy w Warszawie, który odbędzie się 16 grudnia 2021 roku. Na ten pokaz nie można kupić biletów, ale Wy możecie je zdobyć.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać maila na [email protected] z tematem "Bilety na Pajączka" i odpowiedzieć na proste pytanie: która filmowa wersja Spider-Mana jest twoją ulubioną dlaczego. Najciekawsze wypowiedzi nagrodzi biletami! Mamy nadzieję, że spotkamy się z Wami na tym seansie!

Spider-Man: Bez drogi do domu - zwiastun!

W oficjalnie ujawnionej obsadzie są Tom Holland, Benedict Cumberbatch (jako Doktor Strange), Zendaya, Jacob Batalon, Jamie Foxx (Elektro z filmu Niesamowity Spider-Man 2), Angourie Rice, Marisa Tomei, J.K. Simmons, Alfred Molina (jako Octopus ze Spider-Mana 2), Willem Dafoe (Zielony Goblin ze Spider-Mana), Rhys Ifans (Lizard z Niesamowitego Spider-Mana), Thomas Haden Church (Sandman ze Spider-Mana 3) oraz Tony Revolori,

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera w polskich kinach już 17 grudnia 2021 roku.