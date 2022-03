Spider-Man: Bez drogi do domu - usunięta scena walki Pajączka i Green Goblina oraz efekt CGI w nietypowej scenie

Sony

Spider-Man: Bez drogi do domu do domu zawiera wiele niespodzianek dla fanów i powroty do postaci znanych z filmów o Pajączkach sprzed wielu lat. W jednej ze scen na autostradzie doszło do starcia Petera Parkera z Doktorem Octopusem, ale początkowo miało dojść tam także do pojedynku z Green Goblinem.

W materiałach dodatkowych umieszczonych w wersji cyfrowej filmu, otrzymaliśmy informacje na temat usuniętych scen, a nawet kilka z nich pokazano. Poniżej na zrzutach ekranu możecie zobaczyć fragmenty z usuniętego pojedynku, a także wideo udostępnione przeze Vanity Fair, na którym Kelly Port opowiada o efektach specjalnych.

Spider-Man: Bez drogi do domu - usunięta scena

W sieci znalazły się też inne materiały promujące wydanie filmu na nośnikach. Zobaczcie:

https://twitter.com/SpiderManMovie/status/1504533023399763971

https://twitter.com/SpiderManMovie/status/1504850124719079425

Jest jeszcze jedna ciekawostka z produkcji, o której się dowiadujemy. Okazuje się, że scena z Flashem Thompsonem znajdującym się na imprezie studentów, stworzona została przy pomocy efektów CGI i niebieskiego ekranu. Zobaczcie:

Flash Thompson - scena

