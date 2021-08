Spider-Man: Bez drogi do domu - co z tym zwiastunem? Szef MCU komentuje

fot. Marvel/Sony

Sytuacja wokół zwiastuna filmu Spider-Man: Bez drogi do domu jest wciąż nakręcana w mediach społecznościowych. Szum i poziom oczekiwania wydają się rekordowe. Wiemy, że prawdopodobnie pierwsza zapowiedź zostanie pokazana pod koniec sierpnia 2021 roku na CinemaCon w Las Vegas. Tutaj jednak pojawia się problem: jedni twierdzą, że będzie tylko tam i nie trafi do sieci, inni, że zostanie szybko udostępniony. Na ten moment nikt oficjalnie nie potwierdził, że tam zostanie on zaprezentowany i Kevin Feige niestety też tego nie zrobił. Tak skomentował całą sytuację w rozmowie z Cinemablend.com

- Szczerze mówiąc, widziałem ten cały ferwor, który panuje w sieci. Nie widzę tego tak, że ten projekt jest mniej lub bardziej tajemniczy niż inne. Tak to działa z każdym naszym projektem. Chcemy zachować niespodzianki na seans. Po to jest ta cała tajemnica.

Natomiast w rozmowie z comicbook.com dodał dyplomatyczne, że zwiastun na pewno pojawi się przed premierą w grudniu 2021 roku. Wygląda więc na to, że data premiery nadal obowiązuje i nie została przesunięta, ale ta sytuacja może się zmienić przez pandemię koronawirusa.

- Shang-Chi zaraz ma premierę, zwiastun Eternals dopiero co wyszedł, i tak, 17 grudnia mamy trzeci film w naszej trylogii Homecoming, którą robimy z Sony, Jonem Wattsem i Tomem Hollandem. Mogę jedynie zagwarantować, że zwiastun pojawi się zanim film trafi na ekrany.

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera tylko w kinach. Na obecną chwilę nikt nie rozważa premiery również w VOD.