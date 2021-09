Ważna postać ze świata Spider-Mana nie żyje. Wiemy już, kim naprawdę był Kindred

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Wczoraj na amerykańskim rynku zadebiutował zeszyt Amazing Spider-Man #74 - to ostatni komiks o Pajączku, za który odpowiadał scenarzysta Nick Spencer. Twórca chciał w nim podsumować cały swój run, łącząc rozmaite elementy fabularne z takich historii jak Sins Raising, Last Remains, King's Ransom, Chameleon Conspiracy czy Sinister War. Opinie czytelników na temat kulminacji opowieści Spencera są podzielone; przeważa zdanie, że wytłumaczenia przynajmniej niektórych wątków będą trudne do zrozumienia dla ogółu odbiorców.

Nowy zeszyt wyjawia sporo informacji związanych ze światem Spider-Mana - oto najważniejsze z nich:

na kartach komiksu widzimy śmierć Harry'ego Osborna, którego ciało w objęciach trzyma jego ojciec, Norman;

opowieść potwierdza, że Norman zawarł w przeszłości umowę z Mefisto, dzięki której złoczyńca przejął kontrolę nad duszą Harry'ego;

sęk w tym, że w ostatnich latach w świecie Pajączka Harry Osborn pojawiał się w aż 3 wersjach: ta prawdziwa pozostaje uwięziona w piekle, natomiast w runie Spencera najczęściej oglądaliśmy jego klona; co więcej, istnieje także trzecia inkarnacja, będąca de facto sztuczną inteligencją stworzoną ze wspomnień Harry'ego;

Kindredem, złoczyńcą odciskającym ogromne piętno na życiu Petera Parkera, była zawsze jedna z 2 osób: Sarah Stacy albo Gabriel Stacy, wcześniej postrzegani jako dzieci z romansu Normana Osborna i Gwen Stacy;

Sarah i Gabriel Stacy okazali się również klonami, powołanymi do istnienia dzięki połączeniu sztucznej inteligencji złowrogiego Harry'ego Osborna i DNA Zielonego Goblina;

Sarah i Gabriel od samego początku byli kontrolowani przez Mefisto;

w tym samym komiksie Doktor Strange i Mefisto spotkali się w hotelu Inferno; złoczyńca wyjawił, że od czasu historii One More Day manipulował życiem Spider-Mana, gdyż był on jedyną istotą, która chciała mu się oprzeć i mieć władzę nad swoim przeznaczeniem;

Mefisto pokazał Najwyższemu Magowi apokaliptyczną wizję przyszłości, w której w roli Spider-Mana pojawia się nie Peter Parker, a jego pochodząca z alternatywnej rzeczywistości córka, May "Mayday" Parker, wcześniej działająca jako Spider-Girl i Spider-Woman.

Amazing Spider-Man #74 - plansze

Era Spencera w historii Pajączka dobiegła końca. 6 października w USA ukaże się komiks Amazing Spider-Man #75, który będzie pierwszą odsłoną cyklu Beyond - tytuł herosa przejmie w nim Ben Reilly.