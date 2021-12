Spider-Man: No Way Home - miliard dolarów w box office już niedługo. Fenomenalne kolejne dni

fot. materiały prasowe

Spider-Man: No Way Home bije rekordy popularności w Ameryce Północnej. W poniedziałek osiągnięto 37.1 mln dolarów, a we wtorek zebrano 31.4 mln dolarów. Łącznie na tym rynku zebrano 328,7 mln dolarów w pięć dni. Jest to drugi najlepszy wynik w historii osiągnięty w tym czasie. Pierwszy naturalnie jest Avengers: Koniec gry z wynikiem 427 mln dolarów. Zarazem jest to nowy rekord wpływów z 5 dni w grudniu. Poprzedni należał do Przebudzenia Mocy (325,4 mln dolarów).

Na świecie radzi sobie również fenomenalnie, a jest to o wiele bardziej imponujące, gdy spojrzymy na brak chińskiego rynku. Do tej pory zebrano 422,6 mln dolarów z 68 krajów. Sumując, na koncie po zaledwie 5 dniach zebrano 751,3 mln dolarów przy prognozowanym budżecie 200 mln dolarów. Tym samym jest to trzeci film czasów pandemii, który przekroczył 700 mln dolarów wpływów.

Eksperci nie mają wątpliwości. Spider-Man: Bez drogi do domu jeszcze pobije wiele rekordów, a drugi weekend według szacunków ma zamknąć się w kwocie 143 mln dolarów, więc spadek będzie mniejszy niż 50%.

