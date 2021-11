Spider-Man: No Way Home - dlaczego Elektro nie jest niebieski? Ta teoria ma sens

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Elektro pochodzi z filmu Niesamowity Spider-Man 2 i grany jest przez Jamiego Foxxa. Postać powraca z uwagi na wieloświat, czyli równoległe alternatywne światy, które przez zaklęcie Doktora Strange'a mieszają się z MCU. Ci "goście" wpadają więc do uniwersum znanego z filmów. Elektro w tej produkcji był niebieski, a w zwiastunie filmu Spider-Man: Bez drogi do domu wygląda bardziej ludzko, do tego jego energia jest żółta. Podobnie jak inni złoczyńcy on też zginął w swoim świecie.

Wiemy już z wypowiedzi Alfreda Moliny, że Doktor Octopus zostaje ściągnięty do MCU chwilę przed śmiercią. Można więc założyć, że każdy z czarnych charakterów tak trafił do tego uniwersum w wyniku zaklęcia Strange'a.

Dlaczego Elektro nie jest niebieski?

Nową teorię o tym, dlaczego Elektro nie jest niebieski, wymyślił dziennikarz portalu The Direct. Zwraca on uwagę na to, że w zwiastunie jest scena, w której Spider-Man w czarno-złotym kostiumie walczy z Elektro w elektrowni. Teoria mówi wprost: poprzez naładowanie się w tym miejscu dochodzi od ewolucji Elektro w "nową" wersję. Pokazują, że na początku nadal jest niebieski, a w trakcie ładowania zmienia się w żółtą, bardziej ludzką wersję.

Ważne są też słowa, które wypowiada w zwiastunie: "nie odbierzesz mi tego!". Pamiętamy z Niesamowitego Spider-Mana 2, że jego wygląd był problematyczny dla złoczyńcy, więc założenie jest takie, że Elektro nie chce wracać do swojego świata i nie chce tracić nowego wyglądu. Dziennikarz zakłada również, że Elektro mógł dowiedzieć się, iż zginął, co też może tłumaczyć jego słowa. Elektro walczy więc o życie.

Elektro

Pytanie brzmi, do kogo te słowa kieruje? Trailer sugeruje, że do Pajączka z MCU. Nie jest wykluczone, że może je kierować do Spider-Mana granego przez Andrew Garfielda. The Direct pokazują jednak, że Elektro może to mówić do Doktora Octopusa, bo jest scena, w której w złoczyńcę uderza żółta błyskawica. Być może Octavius będzie po stronie Spider-Mana w tej walce. A pamiętamy ze Spider-Mana 2, że Doktor Octopus nie był typowym czarnym charakterem.

Do sieci trafiła też wersja IMAX finałowego trailera. Zapowiada, jaki obraz zobaczymy w tych kinach.

Spider-Man: No Way Home - premiera w polskich kinach odbędzie się 17 grudnia 2021 roku. Film tylko w kinach. Nie ma planów jednoczesnej premiery w VOD.

Spider-Man: Bez drogi do domu - analiza zwiastuna, easter eggi i nawiązania