To ON zagrał antagonistę w Spider-Man: Poprzez multiwersum. Wreszcie przerywa ciszę

Spider-Man: Poprzez multiwersum kończy się mocnym cliffhangerem, w którym dowiadujemy się, że Miles z Ziemi-42, gdzie nie ma żadnego Spider-Mana, jest Prowlerem. Postaci tej głosu użyczył Jharrel Jerome, który wreszcie wypowiedział się na temat swojej roli w wywiadzie dla Collidera. Dla aktora ten występ był "spełnionym marzeniem z dzieciństwa".

- Miles Morales to specyficzna postać, jako Dominikańczyk z Nowego Jorku, o którego wcieleniu i odtworzeniu zawsze marzyłem. Więc możliwość użyczania mu głosu, w tak wspaniałym świecie, była zaszczytem. To, co twórcy robią dla moich ludzi i naszych ludzi z Nowego Jorku - pochodzących z Dominikany oraz Kostaryki - naprawdę zmienia kulturę w naszym mainstreamie, pod względem animacji i gatunku superbohaterskiego.

Spider-Man: Poprzez multiwersum - fabuła, gdzie obejrzeć?

Miles Morales i Gwen Stacy ponownie łączą siły z wieloma innymi Pajączkami, by stanąć do walki z potężnym antagonistą – ma być on zagrożeniem większym, niż wszyscy złoczyńcy, z jakimi mierzyli się do tej pory.

Film można obejrzeć na platformie Max w ramach oferty abonamentowej. Jest również dostępny do wypożyczenia na Playerze oraz Amazon Prime Video.

