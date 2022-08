Spider-Man na PC z modem usuwającym flagi LGBT z gry. Nexus Mods reaguje i wydaje oświadczenie

fot. SIE

Nexus Mods to popularna platforma, za pomocą której gracze mogą wgrywać i pobierać mody do wielu tytułów na PC. Znaleźć tam można między innymi modyfikacje do pecetowego wydania Marvel’s Spider-Man, a jedna z nich wywołała spore kontrowersje i reakcję włodarzy serwisu.

Mod, którego autorem jest użytkownik podpisujący się jako „Mike Hawk”, podmieniał obecne w grze tęczowe flagi społeczności LGBT na flagi Stanów Zjednoczonych. Użytkownik został ukarany za takie działanie - zdecydowano się zablokować nie tylko konto, z którego wrzucił tę modyfikację do Nexus Mods, ale też drugie, z którego korzystał na co dzień.

Nexus Mods odniosło się do sprawy i wydało oświadczenie. Z jego treścią możecie zapoznać się poniżej.

Fakt, że użytkownik musiał stworzyć fałszywe konto jak tchórz, aby przesłać moda, ujawnił jego zamiar trollowania i to, że wiedział, że nie będzie to dozwolone. Gdyby nie był tchórzem i użył swojego głównego konta, po prostu usunęlibyśmy mod i powiedzielibyśmy mu, że nie chcemy go mieć na stronie. W odniesieniu do zastąpienia flag w tej grze lub jakiejkolwiek innej, nasza polityka jest następująca: jesteśmy za inkluzywnością, jesteśmy za różnorodnością. Jeśli uważamy, że ktoś wgrywa mod na naszą stronę z zamiarem bycia przeciwko inkluzywności i/lub różnorodności, podejmiemy działania przeciwko niemu - tłumaczą przedstawiciele serwisu.