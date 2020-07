Spider-Man: Uniwersum 2 - twórca filmu zapowiada przełomową produkcję

Po tym jak animacja Spider-Man Uniwersum zdobyła Oscara i zyskała znakomite recenzje zarówno widzów jak i krytyków wielu fanów na całym świecie czeka na kontynuację produkcji, która trafi do kin w 2022 roku. W środę, 1 lipca, współtwórca projektu, Chris Miller zamieścił w sieci tweet, który może zainteresować widzów. Otóż ujawnił w nim, że rozwój przełomowych technik artystycznych w kontynuacji sprawi, że pierwszy film będzie wyglądał dziwnie przy sequelu. To brzmi intrygująco, biorąc pod uwagę, ile zaskakujących technik zastosowano w pierwszej części, a niektóre z nich starano się nawet opatentować.

The development of new groundbreaking art techniques being done for the next Spider-Verse movie are already blowing me away. It’s going to make the first movie look quaint

