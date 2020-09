Spider-Man - Zielony Goblin wraca do komiksów. Dynie będą latać...

Marvel

Marvel zamieścił w sieci zwiastun zeszytu Amazing Spider-Man #850 autorstwa Nicka Spencera i Ryana Ottleya, który będzie przez wydawnictwo fetowany z wielką pompą - w skład pozycji wejdą bowiem także historie innych twórców, wśród których znajduje się choćby legendarny Kurt Busiek. Dla fanów całej serii przyszykowano też nie lada gratkę: do świata powieści graficznych ostatecznie na dobre już wraca Zielony Goblin.

Norman Osborn musiał przejść długą i skomplikowaną drogę, by ponownie przybrać tożsamość złoczyńcy. Dość powiedzieć, że ostatnim czasy zakładał on zbroję Iron Patriota i stanął na czele Mrocznych Avengers, by później połączyć się z symbiontem Carnage'a i zamienić się w Czerwonego Goblina. Po serii Absolute Carnage został z kolei dyrektorem Instytutu Ravencrofta, a odrodzony antybohater Sin-Eater wziął go na swój celownik. Innymi słowy: minęło naprawdę sporo czasu, od kiedy widzieliśmy Osbrona w roli Zielonego Goblina.

Zobaczcie materiały promocyjne:

Amazing Spider-Man #850 - plansze

Amazing Spider-Man #850 zadebiutuje w USA 30 września.