Wielka wojna Avengers, Eternals i X-Menów. Przedwieczni mają mutantów za Dewiantów?

Marvel

Dom Pomysłów podgrzewa atmosferę wokół nadchodzącego wydarzenia Dzień Sądu (ang. Judgment Day), w ramach którego zobaczymy szeroko zakrojony konflikt Avengers, Eternals i X-Menów. Jak do tej pory przyczyny starcia przedstawicieli 3 popularnych franczyz Marvela były owiane tajemnicą; zamieszczone w sieci teasery rzucają jednak na tę kwestię nowe światło.

Mamy już okazję zobaczyć materiały, na których pojawiają się cytaty z przyszłego eventu; autorami słów są Tony Stark, Irene Adler aka Destiny i członek Przedwiecznych, Druig. Choć nie jest jasne, w jaki sposób powinniśmy odczytywać komunikaty, Iron Man może sugerować konieczność stworzenia przez Mścicieli własnego Celestianina, a mutantka potwierdza, iż w swoich wizjach dostrzegła zbliżającą się wojnę.

Szczególną uwagę wzbudzają słowa Druiga. Nie jest wykluczone, że Eternals zaczną postrzegać X-Menów i inne istoty z genem X jako swoich odwiecznych wrogów, Dewiantów. Warto w tym miejscu przypomnieć, że przed wiekami wszechpotężni Celestianie przybyli na naszą planetę, aby przeprowadzić serię eksperymentów genetycznych, w wyniku których powstali Przedwieczni, Dewianci i ludzie. Z komiksu What If...? z 1980 roku wiemy jednak, że Celestianie zostawili ludzkości "coś od siebie" - tym czymś był gen X, który doprowadził do stworzenia rasy mutantów.

Dzień Sądu - materiały promocyjne

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.

Wydarzenie Dzień Sądu pochłonie uniwersum Marvela latem.