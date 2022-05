Niesamowity Spider-Man ma niesamowite okładki. Gotowi na 60. urodziny Pajączka?

Julian Totino Tedesco/Marvel

Już tylko 2 miesiące dzielą nas od premiery zeszytu The Amazing Spider-Man #6, który jest jednocześnie 900. odsłoną cyklu o tym samym tytule. Z racji faktu, że w sierpniu będziemy również obchodzić 60. rocznicę debiutu Pajączka w świecie komiksów, Marvel postanowił podgrzać atmosferę wokół nadchodzących wydarzeń i wypuścić do sieci alternatywne okładki do wspomnianego wcześniej tomu.

Ich autorami są takie tuzy powieści graficznych jak John Romita Jr., Skottie Young, Jim Cheung, Humberto Ramos, Peach Momoko, Mark Bagley, John Cassaday i Ed McGuinness (ten ostatni będzie także odpowiadał za oprawę graficzną całego zeszytu). Zobaczcie, jak prezentują się właśnie upublicznione materiały:

The Amazing Spider-Man #6 (#900) - okładka

W zeszycie The Amazing Spider-Man #6 (bądź #900 w numeracji ciągłej) scenarzysta Zeb Wells w przerażający sposób podejdzie do ukazania drużyny złoczyńców znanej jako Sinister Six. To również w tej opowieści zadebiutuje Sinister Adaptoid, niezwykle potężny antagonista, który łączy w sobie moce największych wrogów Pajączka: Doktora Octopusa, Vulture'a, Kravena Łowcy, Electro, Mysterio i Sandmana.

Komiks The Amazing Spider-Man #6 ukaże się w USA 27 lipca.