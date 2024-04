SPINE - nadchodząca gra doczeka się filmu live-action. Gun-fu w klimatach cyberpunku trafi na kinowy ekran

fot. Nekki

SPINE to gra akcji na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S, za której rozwój odpowiada cypryjskie studio Nekki, do tej pory kojarzone przede wszystkim z produkcjami mobilnymi. Chociaż jak na razie tytuł ten otrzymał jedynie dwa krótkie zwiastuny i nie ma nawet przybliżonej daty premiery, to wygląda na to, że twórcy mają wobec tej marki wielkie plany. Zapowiedziano bowiem, że na jej podstawie powstanie film live-action. Jego stworzeniem ma zająć się Story Kitchen, mające na koncie serię Sonic. Szybki jak błyskawica i takie projekty, jak na przykład nadchodzące adaptacje Streets of Rage czy Sifu.

Kiedy po raz pierwszy dowiedzieliśmy się o nadchodzącej grze od Nekki, straciliśmy rozum i po prostu musieliśmy znaleźć sposób na nawiązanie współpracy - powiedział zespół Story Kitchen.

SPINE - o czym opowie historia w grze?

Akcja SPINE osadzona została w cyberpunkowym świecie, a główną bohaterką jest Redline, buntownicza uliczna artystka, której towarzyszy bojowy implant dysponujący własną świadomością, tytułowy SPINE. Zespół Nekki zapowiada, że ich dzieło będzie pełną akcji przygodą, a "każdy moment ma wyglądać jak scena z epickiego blockbustera".