Black Panther od EA to gra z otwartym światem? To ogłoszenie na to wskazuje

Jeszcze w 2022 roku do sieci wyciekły informacje sugerujące, że z czasem doczekamy się gry z Czarną Panterą w roli głównej. Potwierdzono to w lipcu 2023, kiedy to oficjalnie ogłoszono, że nowopowstałe studio Cliffhanger Games zajmuje się rozwojem tego projektu. Niestety nie tylko nie pokazano przy tym w zasadzie żadnych materiałów, ale też nie ujawniono jakichkolwiek szczegółów na temat fabuły, świata czy rozgrywki.

Niedawno jednak w sieci pojawiło się ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko "principal sandbox designer", które zawiera pewną wskazówkę na temat tego, co uświadczymy w tej produkcji. Wynika z niego, że graczom przyjdzie eksplorować żywy, otwarty świat.

Senior technical designer będzie podlegał kierownikowi projektu i odegra kluczową rolę w projektowaniu wydarzeń, mechanik i rozgrywki w dynamicznym, zmieniającym się otwartym świecie.

Czarna Pantera nie pojawi się wyłącznie w tej produkcji. Będzie on również jednym z bohaterów w Marvel 1943: Rise of Hydra (choć w innej wersji - pod maską ukryje się Azzuri, dziadek T'Challi), a także sieciowej strzelance Marvel Rivals.