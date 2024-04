Final Fantasy - zapowiedziano nowe koszulki dla fanów serii. Zobaczcie zdjęcia; premiera już wkrótce

fot. Square Enix, Uniqlo

Firma Uniqlo zapowiedziała kolejną serię koszulek przygotowanych z myślą o graczach. Tym razem coś dla siebie znajdą fani serii Final Fantasy, a konkretnie kilku odsłon: zbiorczego wydania klasyków z podtytułem Pixel Remaster, Final Fantasy XIV Online oraz Final Fantasy XVI. Zainteresowani mogą sięgnąć po kilka wariantów różniących się kolorami i wzorami. Niektóre z t-shirtów posiadają nadruki tylko z jednej strony, inne zaś zawierają grafiki również z tyłu. Z ich wyglądem możecie zapoznać się na zdjęciach, które załączyliśmy w poniższej galerii.

Seria koszulek Final Fantasy x Uniqlo ma trafić do sprzedaży w Wielkiej Brytanii 17 czerwca, a w Stanach Zjednoczonych - 24 czerwca. Cena każdego z t-shirtów to 19,90 funtów, czyli około 102 zł.

Final Fantasy x Uniqlo - zdjęcia kolekcji

Przypominamy również, że niedawno na japońskim rynku zadebiutowały koszulki z The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.