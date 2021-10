Sprzedawcy 3 - Jay, Randall, Cichy Bob i inni powrócą na ekrany. Reżyser o premierze

fot. Materiały Prasowe

Sprzedawcy 3 to kontynuacja kultowej produkcji Kevina Smitha. Reżyser ujawnił, że nadchodzący film ukaże się w 2022 roku. Nawet piętnaście lat po ostatnim sequelu, komedia nadal cieszy się zainteresowaniem i popularnością wśród widzów, a wpływ pierwszej części Sprzedawców z 1994 roku, jest odczuwalny aż do dziś.

W 2018 roku Kevin Smith przeżył atak serca, który stał się motywacją i inspiracją do napisania scenariusza nadchodzącego filmu. W takiej samej sytuacji znajdzie się jeden z głównych bohaterów, Randall. Podobieństwo fabuły do życiowych doświadczeń reżysera jest zamierzone. Sequel odzwierciedla jego drogę do sukcesu po tym, jak zebrał wystarczającą sumę pieniędzy, aby nakręcić oryginalny film w Quick Stop.

Smith odniósł się do premiery Sprzedawców, która miała miejsce 27 lat temu, czyli 19 października 1994 roku. "A ponieważ wciąż nie mogę odpuścić... Sprzedawcy 3 w 2022 roku!!!" - przekazał informację za pośrednictwem swojego oficjalnego konta na Twitterze.

W obsadzie filmu znajdują się: Rosario Dawson, Brian O'Halloran, Jeff Anderson, Jason Mewes, Kevin Smith, Trevor Fehrman, Marilyn Ghigliotti.